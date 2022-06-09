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«Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 10.06.2022

09.06.2022

Триває 107-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Які героїчні вчинки українців стали більш відомими за діяльність зірок? Як українські зірки живуть у статусі біженців? Та як зустрів війну герой 1 сезону «Холостяка» Макс Чмерковський і як допомагає Україні? Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 8 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Вже 107 днів українці героїчно протистоять російським окупантам на полі бою та в інформаційній війні. Підтримувати дух нам допомагають світові зірки. А звичайні українці відкрили свою героїчність ― їхні вчинки стали більш відомими за діяльність знаменитостей.

Що буде у 8 випуску «Неймовірної правди про українців» від 10.06.2022:

  • Хто з діячів культури публічно підтримав українців через напад росії 24 лютого? Як світові зірки підтримують Україну через війну? Та у які скандали потрапили російські знаменитості?
  • Які подвиги здійснили прості українці через повномасштабне вторгнення росії? Які дії народних героїв стали більш відомими, ніж діяльність знаменитостей?
  • Хто зі знаменитостей змушений був починати все заново за кордоном? Як живуть зірки, яким довелося стати біженцями?
  • Головний герой 1 сезону проєкту «Холостяк» Макс Чмерковський десятки років жив у США, а 24 лютого був в Україні. Він розповів в інтерв’ю Григорію Решетнику для проєкту «Як ти?», чи він у безпеці та чим займається зараз.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 10.06.2022

Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 - анонс 10 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією.

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