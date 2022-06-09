«Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 10.06.2022
Триває 107-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Які героїчні вчинки українців стали більш відомими за діяльність зірок? Як українські зірки живуть у статусі біженців? Та як зустрів війну герой 1 сезону «Холостяка» Макс Чмерковський і як допомагає Україні? Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 8 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.
Вже 107 днів українці героїчно протистоять російським окупантам на полі бою та в інформаційній війні. Підтримувати дух нам допомагають світові зірки. А звичайні українці відкрили свою героїчність ― їхні вчинки стали більш відомими за діяльність знаменитостей.
Що буде у 8 випуску «Неймовірної правди про українців» від 10.06.2022:
- Хто з діячів культури публічно підтримав українців через напад росії 24 лютого? Як світові зірки підтримують Україну через війну? Та у які скандали потрапили російські знаменитості?
- Які подвиги здійснили прості українці через повномасштабне вторгнення росії? Які дії народних героїв стали більш відомими, ніж діяльність знаменитостей?
- Хто зі знаменитостей змушений був починати все заново за кордоном? Як живуть зірки, яким довелося стати біженцями?
- Головний герой 1 сезону проєкту «Холостяк» Макс Чмерковський десятки років жив у США, а 24 лютого був в Україні. Він розповів в інтерв’ю Григорію Решетнику для проєкту «Як ти?», чи він у безпеці та чим займається зараз.
Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.