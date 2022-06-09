Триває 107-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Які героїчні вчинки українців стали більш відомими за діяльність зірок? Як українські зірки живуть у статусі біженців? Та як зустрів війну герой 1 сезону «Холостяка» Макс Чмерковський і як допомагає Україні? Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 8 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Вже 107 днів українці героїчно протистоять російським окупантам на полі бою та в інформаційній війні. Підтримувати дух нам допомагають світові зірки. А звичайні українці відкрили свою героїчність ― їхні вчинки стали більш відомими за діяльність знаменитостей.

Що буде у 8 випуску «Неймовірної правди про українців» від 10.06.2022:

Хто з діячів культури публічно підтримав українців через напад росії 24 лютого? Як світові зірки підтримують Україну через війну? Та у які скандали потрапили російські знаменитості?

Які подвиги здійснили прості українці через повномасштабне вторгнення росії? Які дії народних героїв стали більш відомими, ніж діяльність знаменитостей?

Хто зі знаменитостей змушений був починати все заново за кордоном? Як живуть зірки, яким довелося стати біженцями?

Головний герой 1 сезону проєкту «Холостяк» Макс Чмерковський десятки років жив у США, а 24 лютого був в Україні. Він розповів в інтерв’ю Григорію Решетнику для проєкту «Як ти?», чи він у безпеці та чим займається зараз.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 10.06.2022 Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 - анонс 10 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією.

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