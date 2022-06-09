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Місячний календар садівника-городника на червень 2022

09.06.2022

Місячний календар садівника-городника на червень 2022 року підкаже, коли краще працювати з саджанцями та сіяти. Садівникам та городникам доводиться працювати багато і обережно цього року. Коли саджати, а коли пересаджувати? Що коли краще сіяти? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на червень 2022 року.

Місячний посівний календар садівника-городника на червень 2022 року

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Сприятливі дні для посадки у червні 2022:

  • Соняшник ― 4, 5, 9, 10;
  • Зелень ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
  • Томати ― 15, 21, 22, 23, 24
  • Капуста, спаржа ― 4, 7, 13-1719-23, 27, 28
  • Часник ― 16, 19-25
  • Броколі, цвітна капуста ― 9, 10, 24, 25
  • Морква, буряк, ріпа, селера ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
  • Цибуля, хрін ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31
  • Огірки ― 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30
  • Баклажани, кабачки ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
  • Горох, боби, квасоля ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31
  • Гіркий перець ― 1-3, 7-14, 16, 19, 20, 24-30
  • Кабачки, патисони, гарбузи ― 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30
  • Суниця, полуниця ― 1-3, 7-9, 12, 14, 16, 30
  • Перець солодкий ―  4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
  • Редиска, редька дайкон ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
  • Кукурудза ― 9, 10
  • Картопля, топінамбур ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31
  • Гарбуз, баштанні ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Сприятливі дні для посадки саджанців на червень 2022:

  • Яблуня ― 13-16, 24
  • Абрикос, вишня, слива, персик ― 9, 10, 13, 14, 24, 25
  • Виноград ― 1-3, 9-12, 19, 20, 26, 27, 30
  • Малина ― 1-3, 11, 12, 26, 27, 30
  • Волоський горіх, фундук ― 9, 10, 13, 15, 16, 24, 25
  • Глід ― 1-5, 11, 12, 24, 25, 30
  • Виноград ― 1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29
  • Малина, ожина ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30
  • Полуниця, суниця ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30
  • Смородина ― 1-5, 11, 12, 19, 20, 30
  • Калина, шипшина, горобина, обліпиха ― 1-3, 11-13, 19, 20, 24, 25, 30
  • Аґрус та інші ягідники ― 1-3, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30
  • Черешня ― 3-5, 13, 24, 25
  • Груша, айва ― 8, 9, 15, 16

Сприятливі дні для посадки та пересадки квітів та декоративних рослин у червні 2022:

  • Однорічні ― 7-10, 13,14, 21-23, 30
  • Дворічні та багаторічні ― 1-12, 15, 16, 24, 25, 30
  • Цибулинні та бульбові ― 1-3, 6-8, 11, 12, 19-25 та 30
  • Газон ― 1-3, 6-10, 13, 15, 16, 21-23, 30
  • Живі огорожі ― 4-8, 13
  • Хвойні ― 1, 4-8, 13, 30
  • Кущі та дерева ― 1, 4-8, 13, 24, 25, 30
  • Лозові ― 1-3, 6-11, 13, 15, 16, 26, 27

Несприятливі дні для будь-яких посадок у червні 2022:

28 червня 2022.

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