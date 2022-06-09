Ви погано спите і вас мучать кошмари? Чи, може, у когось із ваших близьких незабаром свято, а ви не знаєте, що їм подарувати? Купіть, а краще зробіть своїми руками cтародавній індіанський талісман — ловця снів! За переказами, ловець затримує погані сновидіння і пропускає лише дуже хороші сни. Крім того, амулет також може стати чудовою прикрасою для спальні. Як зробити ловця снів своїми руками — в матеріалі.

Що таке ловець снів

Ловець снів — древній амулет індіанців Північної Америки, основне завдання якого — оберігати людей уві сні від злих духів. Спочатку талісман робили зі сплетіння жил оленя, жорстких ниток, надітих на вербове кільце, та вплетених різнобарвних пір’їн.

Індіанці вірили, що ловець снів збирає всі сновидіння, але до людини, яка спить, пропускає лише найкращі, затримуючи всілякі жахи. Вони просто потрапляють у його тенета, як муха в павутину.

Найкраще в пастці для снів те, що зробити її може кожен! Тим паче тепер немає жорстких правил щодо того, з яких матеріалів потрібно робити ловця снів. При створенні правильного оберега головне — дотримуватися основної технології.

Матеріали, необхідні для виготовлення ловця снів

Будь-який дерев’яний або металевий обруч . Ідеальним варіантом може стати вербова гілочка, скручена в кільце діаметром приблизно 15 сантиметрів.

Довгий шкіряний шнур , який можна замінити декоративним тканинним шнурком або тасьмою, смужками шкіри або цупкими нитками. Діаметр шнура — 1–2 міліметри, довжина — приблизно 12 метрів.

Товсті різнобарвні нитки . Для виготовлення ловця снів можна використовувати будь-які нитки, але перевагу краще надати ниткам з натуральних матеріалів.

Великий бісер або намистини . Під час роботи можна використовувати будь-які дрібнички: намистини, бісер, різні дзвіночки, ґудзики тощо.

Кілька пір’їн . Підійдуть абсолютно будь-які. Звичайно, більш презентабельний та незвичний вигляд матиме пір’я диких птахів, але можна просто розпороти наволочку і взяти кілька курячих.

Клей . Бажано прозорий і обов’язково такий, що швидко висихає.

Канцелярський ніж або ножиці, в’язальний ніж, голка.

Як зробити ловця снів своїми руками

Фіксація на обручі . Перш за все обв’яжіть шнур навколо обруча, залишивши при цьому десь 15 сантиметрів для майбутнього хвостика та пір’я. Важливо! Обов’язково стежте за тим, щоб шнур туго натягувався і щільно лягав.

Повністю обмотайте обруч . За прикладом з першого пункту обмотайте весь обруч. Кінці міцно зав’яжіть. Відріжте зайвий шнур, залишивши ще один хвостик завдовжки 15 сантиметрів

Почніть плетіння сітки . Поряд з вузлом від шнура міцно прив’яжіть початкову нитку. З неї і почнеться павутина сітки.

Не забувайте про намистини . Час до часу в сітку слід протягувати намистинки або великий бісер. Тому їх краще приготувати заздалегідь.

Плетіння по колу . Візьміть нитку, обкрутіть її навколо обруча, протягніть у петлю, що утворилася, а потім міцно затягніть. Продовжуйте плести перший ряд по всьому обручу, створюючи тим самим основу для майбутньої павутини.

Закінчіть перший ряд . Зробіть подібні напіввузли на рівних відстанях по всьому обручу.

Заплетіть другий ряд . Зробіть такий самий напіввузол, але цього разу обкрутіть його не навколо обруча, а навколо самої нитки на рівні першого ряду.

Плетіть по колу, як зазначено вище, доти, доки в центрі майже не залишиться вільного місця. Останній вузол зав’яжіть повноцінним, після чого відріжте кінці нитки і змастіть вузол тонким шаром клею.

Додаткові хвостики . У першому пункті ми залишили хвостик початкового шнура. Тепер відріжте ще два рази по 30 сантиметрів шнура і зав’яжіть відрізки, щоб потім розмістити на них пір’я та інші прикраси.

Прикраси! Саме час прикрасити хвостики намистинками та пір’ям. Щоб намистинки не зісковзували, на кінці зав’яжіть великі вузлики.

Кріплення. Відріжте ще шматочок шнура і протягніть його крізь обруч зверху. Шнур поверніть так, щоб вузол був знизу. Отриману петлю складіть навпіл і зробіть вузол біля обруча. На складену петлю протягніть намистинку або великий бісер і зробіть ще один вузол, щоб вона трималася.

Ловець снів готовий. З цього моменту ваш сон буде під охороною, і ніякі жахи не потраплять у ваші сновидіння. Приємних ночей!

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