Де погуляти у Києві? Редакція stb.ua створила добірку найкращих парків столиці для сімейного дозвілля. Також знайдете список поки що небезпечних парків та скверів для відпочинку в Києві, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. І дізнаєтесь, чи можна зараз відвідувати пляжі Києва.

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Де погуляти у Києві: найкращі та безпечні парки

Парк ВДНГ

Національний Експоцентр України може заслужити звання головного культурно-розважального центру столиці, адже багато масштабних подій Києва відбувалися саме там. Наприклад, фестиваль Atlas Weekend.

ВДНГ – це чудовий варіант бюджетного відпочинку з усією родиною на свіжому повітрі. На його території є величезна кількість зон дозвілля: барбекю, парки, басейн, зони для занять спортом, сцени для виступів музикантів, контактний зоопарк, сферичний кінотеатр.

Діти точно оцінять гойдалковий парк: він розрахований як на маленьких, так і на дорослих відвідувачів. Також можна брати велосипед, ролики, гіроскутер напрокат і кататися парком.

На ВДНГ вже працюють такі розважальні локації: венеціанська карусель, оранжерея, канатний парк Skypark, пейнтбольний клуб GANZ, зона розваг від «Фабрики атракціонів», дитячий розважальний центр KidCity, простір сімейного відпочинку Kacheli.

Парк Дружби народів

Між Оболонню й Троєщиною на Трухановому острові розташований парк Дружби народів. Його відкрили 1972 року. Територія ділиться на зони: круглий сад з 15 секторами різних рослин, дитяча зона з ігровими майданчиками, пляжі та місця для занять спортом.

Для любителів активного відпочинку є спортивно-розважальний комплекс X-Park. У вашому розпорядженні велосипеди, вейкборди і навіть квадроцикли. Також є місце для гри у футбол та пейнтбол.

Після різноманітних активностей можна влаштувати з друзями пікнік. Для цього на території є все необхідне: колоди для сидіння, місця для багать, паркові лавки.

Зараз у Х-парку працюють такі активності: оренда альтанок для відпочинку, мотошкола Probiker, велопрокат, електросамокати, прокат пітбайків та ендуро BRRRUD, вейкбордична кільцева канатна дорога, вейкбордичні лінійні канатні дороги для навчання, настільний теніс, оренда футбольних майданчиків, аеротруба Ulet.pro, денний дитячий вейкбордичний табір Wakespace kids camp, а також дія безкоштовна SUP Kayak прогулянка для переселенців у Києві.

Голосіївський парк імені М. Рильського

Цей величезний парк, площею 140,9 га, розташованй у північній частині Голосіївського лісу. 1964 року йому присвоїли ім’я українського поета Максима Рильського, який колись жив поруч.

У парку чотири озера, що дозволяє влаштувати прогулянку на катамарані або човні. Для дітей є дитяче містечко атракціонів. Перекусити можна в кав’ярні на воді. Ну і куди без точок з кавою – завжди можна прогулятися парком зі склянкою чогось смачного й підбадьорливого!

Парк Відрадний

Парк розташований у Солом’янському районі. Він був створений одночасно з масивом Відрадний на початку 60-х років. У центрі є ставок, який зовні нагадує «інтеграл», тому іноді його так і називають.

1992 року в північній частині парку створили етнографічний комплекс «Мамаєва слобода». Любителям історії буде цікаво подивитися на дерев’яну церкву Покрова Пресвятої Богородиці та реконструкцію козацького поселення XVII–XVIII століть.

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Парк Партизанської слави

Парк був створений на базі соснового лісу в Дарницькому районі між вулицями Тростянецька й Славгородська.

На території є спортивний майданчик, велика соснова алея, літній кінотеатр, канатні дороги, прогулянкове кільце і три лісових озера. Можна орендувати альтанку з мангалом і провести затишний вечір у компанії друзів.

Маріїнський парк

Куточок природи в центрі Києва – це Маріїнський парк. Він розташований навпроти будівлі Верховної Ради та Маріїнського палацу. Після огляду визначних пам’яток Києва краще піти у парк, щоб відпочити в тіні дерев і помилуватися чудовими краєвидами.

Парк існує з 1874 року. У радянські часи його називали Радянським, пізніше Парком жертв революції. У 1993 році йому повернули історичну назву – Маріїнський.

Парк «Наталка»

«Наталка» — парк на березі Дніпра в Оболонському районі Києва. Розташований вздовж берега Дніпра, від гольф центру на Оболонській Набережній до Північного мосту. Загальна площа території парку становить близько 25 га. Назва походить від однойменного урочища, яке довго було дикою територією між житловим масивом «Оболонь» і Дніпром.

З 2013 по 2019 рр відбулася комплексна реконструкція ландшафтного простору. У парку розташували численні спортивні майданчики, сучасні дитячі майданчики, вело-пішохідні доріжки, бігову доріжку довжиною 400 метрів, паркові павільйони, альтанки, оглядові майданчики, дитячий лабіринт, пандуси і сходи. Парк знаходиться у низинній місцевості, що дозволяє відвідувачам мати безпосередній контакт з водною гладдю. Для цього уздовж води влаштовані Еко-доріжки.

Парки та сквери Києва, небезпечні для відвідування

Внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і противником. Також, внаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни.

Наразі тривають роботи із прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон столиці. Саме тому місто просить не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у наступних парках та скверах:

Дарницький район: Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38;

Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38; Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко;

Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко; Деснянський район: Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина);

Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина); Оболонський район: Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);

Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина); Подільський район: Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), Сквер на просп. Правди, 70-76, Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);

Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), Сквер на просп. Правди, 70-76, Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка); Шевченківський район: Сквер «Мюнхенський», Парк «Нивки» (західна частина, метро «Берестейська»), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;

Сквер «Мюнхенський», Парк «Нивки» (західна частина, метро «Берестейська»), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78; Соломʼянський район: Парк Захисників України;

Парк Захисників України; Святошинський район: Парк Юність (зі сторони вул. Покотила),Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);

Парк Юність (зі сторони вул. Покотила),Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги); Голосіївський район: Лісопарк по вул. Кайсарова.

Чи можна відвідувати пляжі Києва?

У Києві обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі, однак пляжний сезон поки не розпочинатимуть. На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.

Нагадуємо, що у Києві діє заборона відвідувати та в’їжджати на територію лісогосподарств столиці транспортними засобами, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.

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