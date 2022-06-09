Ектор Хіменес-Браво знімає документальний фільм про їжу під час війни

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і незмінний суддя проєкту “МастерШеф” на СТБ Ектор Хіменес-Браво з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерить, влаштовує благодійні заходи на підтримку України та закликає увесь світ допомагати нам. Крім того, він знімає документальний фільм про їжу під час війни. Яким він буде – Ектор розповів в рамках інформаційного марафону “Єдині новини”.

На передовій, у лікарнях, на блокпостах, залізничних станціях та просто посеред вулиць… Кожна страва стане історичним свідченням цього часу. І саме через їжу Ектор Хіменес-Браво показуватиме всі реалії війни.

Історія перша – історія Іллі з Охматдиту, якому за декілька днів довелося стати дорослим. Хлопчик з Маріуполя, до лікарні його привезли, коли він стікав кров’ю від поранень. Він трагічно спостерігав за смертю своєї мами. Вона померла, закриваючи його собою. Ілля мав багато поранень, адже їх будинок атакували рашисти. Зараз він лікується. З усієї його родини залишилась тільки бабуся. У лікарняному ліжку хлопчик їсть солодкі сухарі, які мама завжди давала йому, коли Ілля хворів. З першого дня війни кухарі Охматдиту звідти не виходили, адже таких, як Ілля, на лікуванні багато.

Епізод другий – котлети в дорогу та суп для тих, хто повертається. Київський вокзал. Ще два місяці тому у холі очікували тисячі людей. У залі перебували сім’ї по декілька днів, адже були зовсім розгублені. Зараз же готують для тих, хто повертається до своїх домівок.

Епізод третій – обід з видом на руїну. Мешканці будинку, який ушкодило вибуховою хвилею. З їхніх вікон видно завод “Артем”, у нього 28 квітня влучила ворожа ракета. Волонтери того ж дня почали привозити людям гарячу їжу.

Це не про руйнацію і жахи війни, це про те, що об’єднує людей, допомагає, надихає і мотивує. Те, що дає силу і наснагу. Про те, як люди об’єдналися заради перемоги”, – розповідає Тоні Хайнтаф, режисер та британський журналіст.

Коли кінострічка вийде на екрани – поки не повідомляють. Всі кошти, виручені з прокату, передадуть благодійникам фонду dobro.ua.

На початку травня я, разом з режисером з Британії Тоні, почав знімати документальний серіал про війну в Україні. Наша поїздка не обмежилась Київською областю, і ми поїхали у Харків. Кожного дня ми дивилися на руїни, що створили рашисти, розмовляли з людьми, очі яких були сповнені болем. Кіно про Україну, яке ми знімаємо, буде подаватись на Amazon та Netflix. Це документальний благодійний фільм, кошти з якого підуть на відновлення України. Очікуємо 10 мільйонів доларів.

Я гордий, що маю честь розповідати про Україну тисячам людей з усього світу”, – зазначив Ектор в соціальній мережі.

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