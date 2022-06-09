Як зробити лимонад: 10 простих та смачних рецептів вдома

Домашні лимонади: топ-10 рецептів приготування
09.06.2022
Вгамувати спрагу в літню спеку та зарядитися вітамінами нам допоможе домашній лимонад. Як зробити лимонад швидко та смачно з доступних інгредієнтів? У нашому матеріалі ви знайдете добірку з десяти рецептів лимонаду в домашніх умовах.
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Домашній лимонад із корицею
Інгредієнти:
- лимон — 10 шт.
- вода — 500 мл – 2 л (кількість залежить від обсягу отриманого лимонного соку)
- цукор — 300–400 г
- кориця — 1 паличка
Спосіб приготування:
- Зніміть цедру з лимонів. Розріжте лимони навпіл та вичавіть сік.
- Закип’ятіть воду, додайте паличку кориці, цедру лимона, цукор та перемішайте.
- Дайте суміші настоятися, потім процідіть та охолодіть.
- З’єднайте суміш із соком лимона та перемішайте.
Домашній лимонад з кавуна
Інгредієнти:
- кавун — 200 г
- базилік — 20 г
- лимон — 30 г
- цукор — 20 г
- вода з газом чи без газу — 300 мл
Спосіб приготування:
- Наріжте кавун кульками ложкою для морозива.
- Очистіть базилік від гілочок та промийте.
- Наріжте лимон на дольки.
- Додайте у графин кавун, лимон, базилік, цукор та залийте водою. Обережно перемішайте.
Домашній лимонад із персика
Інгредієнти:
- вода — 2 л
- лимон — 1 шт.
- персик — 2 шт.
- сироп — за смаком
Спосіб приготування:
- Наріжте лимон на дольки та відіжміть сік. Одразу опустіть у глечик кілька віджатих дольок.
- Наріжте персики на великі шматочки і трохи відіжміть. Опустіть все у глечик.
- Залийте сік і фрукти водою та додайте сироп.
- Дайте лимонаду настоятися та охолонути у холодильнику протягом години.
Домашній лимонад з полуниці
Інгредієнти:
- полуничний сік — 500 мл
- грейпфрутовий сік — 100 мл
- вода газована — 500–1000 мл
- полуничний сироп — за смаком
- ягоди полуниці — для прикрашання
Спосіб приготування:
- Змішайте полуничний та грейпфрутовий сік, додайте полуничний сироп.
- Ретельно перемішайте та залийте газованою водою.
- Охолодіть полуничний лимонад у холодильнику.
- При подачі прикрасьте ягодами полуниці.
Домашній лимонад із огірка
Інгредієнти:
- огірковий сік — 40 мл
- лимонний сік — 25 мл
- цукровий сироп — 20 мл
- содова — 150 мл
- гілочки чебрецю
Спосіб приготування:
- Змішайте огірковий та лимонний сік з цукровим сиропом.
- Збийте суміш у шейкері з льодом.
- Перелийте лимонад у келих і залийте содовою.
- Прикрасьте скибочкою огірка та гілочкою чебрецю.
Домашній лимонад із вишні
Інгредієнти:
- натуральний вишневий сік — 500 мл
- лимонний сік — 50 мл
- цукор — за смаком
- вода з газом чи без газу — за смаком
- ягоди вишні — для прикрашання
Спосіб приготування:
- Змішайте вишневий та лимонний сік із цукром.
- Покладіть у склянки кілька вишень. Налийте сік на третину об’єму склянки, додайте охолоджену воду.
- Подавайте вишневий лимонад із льодом.
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Домашній лимонад із апельсина та кленового сиропу
Інгредієнти:
- апельсиновий сік — 30 мл
- апельсин — 30г
- лимонний сік — 10 мл
- лимон — 20 г
- розмарин — 5 г
- кленовий сироп — 40 мл
- содова — 200 мл
Спосіб приготування:
- Змішайте у склянці апельсиновий та лимонний сік.
- Додайте дрібно нарізану м’якоть лимона та апельсина, кленовий сироп і розмарин.
- Додайте лід та залийте содовою.
Домашній лимонад з яблука та чорної смородини
Інгредієнти:
- яблучний сік — 100 мл
- сік чорної смородини — 100 мл
- цукровий сироп — за смаком
- содова з газом чи без газу — 200–300 мл
- лайм — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Змішайте яблучний та смородиновий сік.
- Додайте воду та перемішайте вінчиком.
- Додайте сироп, перемішайте та охолодіть.
- Наріжте лайм слайсами та викладіть на дно глечика. Залийте охолодженим лимонадом.
Домашній лимонад із мандарина
Інгредієнти:
- мандарин — ½ шт.
- лимонний сік — 15 мл
- сироп маракуї — 15 мл
- апельсиновий сік — 20 мл
- содова — 250 мл
Спосіб приготування:
- Розімніть м’якоть мандарина.
- Змішайте апельсиновий та лимонний сік, сироп маракуї та м’якоть мандарина.
- Перелийте суміш у склянку та додайте содову.
Домашній лимонад із малини
Інгредієнти:
- малиновий сік — 500 мл
- мінеральна вода — 500 мл
- ягоди малини для прикрашання
- м’ята — 1–2 гілочки
- лимон — 0,5 шт.
Спосіб приготування:
- Змішайте охолоджений малиновий та лимонний сік із мінеральною водою.
- Збийте все вінчиком або перемішайте.
- Викладіть кілька ягід малини на дно склянок та розлийте малиновий лимонад.
- Прикрасьте гілочками м’яти.
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