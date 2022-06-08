Як зробити бринзу в домашніх умовах: рецепт приготування від Паші Серветника
08.06.2022
Бринза — це м’який солоний сир, який готують з коров’ячого, козячого або овечого молока. Його можна додавати до салатів і пирогів, використовувати для фарширування м’яса і овочів, робити з ним закуски і соуси. Однак не секрет, що найсмачнішою і найкориснішою є саме домашня бринза. Як приготувати цей апетитний розсільний сир своїми руками? Дуже просто! Рецепт домашньої бринзи від переможця «МастерШеф. Професіонали» Паші Серветника— читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- молоко жирністю 3,2% — 1 л
- сметана жирністю 20% — 3 ст. л.
- сік лимона — 2 ст. л.
- вода — 200 мл
- сіль — 1 ч. л.
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Приготування:
- Молоко вилити в каструлю і поставити на сильний вогонь. Додати сметану і перемішати. Коли суміш почне згортатися, влити лимонний сік і прогрівати ще близько 1 хвилини.
- Друшляк застелити марлею і вилити суміш. Сироватку зцідити.
- Загорнути майбутній сир в марлю і поставити під гніт на 1 годину. По закінченню часу нарізати кубиками.
- У воді розвести сіль і залити кубики сиру. Залишити на 30 хвилин. Зберігати домашню бринзу в герметичній ємності, не дістаючи з розсолу.
Смачного!
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