Астрологічний прогноз на 9 червня 2022 року допоможе правильно й ефективно провести четвер. Якщо хочете утримати удачу в своїх руках, читайте гороскоп на 9 червня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Саме час спробувати обстояти свою позицію. У вас багато енергії та сил для того, щоб довести, наскільки ви талановиті.

Телець

Повільно і спокійно! Поспішати не варто, тому запам’ятайте ці два слова і дійте згідно з цими правилами.

Близнюки

Вам дуже добре поруч зі своїм партнером. Ви почуваєтесь у безпеці. Проведіть вечір разом.

Рак

У вас буде гарний настрій. Просто сміятися і жартувати — плани Раків на цілий день.

Лев

У вас буде все складно. Місяць висмоктує з вас силу. Випийте міцної кави і беріться за роботу. Краще не поспішаючи, але поступово прийти до своєї мети.

Діва

Якщо ви шукаєте консенсусу або точок дотику, то в середу успіх гарантований.

Терези

У вашій роботі упор робиться на практичні аспекти. Керівництво та начальник хочуть побачити, що ви зробили.

Скорпіон

Затишок і друзі — ось що тепер важливо. Приготуйтеся до класного вечора в колі близьких. Це допоможе розвіяти дурні думки.

Стрілець

Вам не вистачає справжньої життєрадісності. Стрільці працюють швидше як машина, а не людина. Все машинально і без емоцій.

Козеріг

Ви справді сильні в практичній роботі. Так тримати!

Водолій

Вечір буде трохи неспокійним. Усе йде не за планом, але переживати не варто. Тримайте руку на пульсі і вчасно реагуйте на сигнали долі.

Риби

Сьогодні будете на крок попереду інших. Тому користуйтеся можливостями, не соромтеся попросити для себе бонуси або відпустку.

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