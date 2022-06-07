Незважаючи на кількість державних вихідних у червні, багато свят заплановано майже на кожен день. Чи будуть додаткові вихідні, які державні та церковня свята будуть у червні 2022 року ― повний список читайте в матеріалі.

У червні 2022 будуть Трійця 12 червня та День Конституції України 28 червня ― це державні та церковні свята, на честь яких передбачені вихідні.

Проте, через повномасштабне вторгнення росії в Україну, на державному рівні скасовуються додаткові вихідні дні на час воєнного стану, тому на Трійцю і День Конституції України додаткові вихідні не передбачені.

Червень 20222 ― список свят в Україні

1 червня ― День захисту дітей

2 червня ― Вознесіння Господнє

3 червня ― Всесвітній день велосипеда;

4 червня ― День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України; Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії;

5 червня ― Всесвітній день довкілля;

6 червня ― День журналіста;

7 червня ― Всесвітній день продовольчої безпеки, Всесвітній тиждень серцевого ритму, день шоколадного морозива;

8 червня ― Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна;

9 червня ― Міжнародний день друзів;

10 червня ― Всесвітній день стилю модерн, Всесвітній день морозива,

11 червня ― Всесвітній день ляльок 2022 ( друга субота червня), Національне свято Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії (день народження королеви Єлизавети ІІ)

12 червня ― Зелені свята (Трійця); Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України;

13 червня ― День визволення Маріуполя від російських окупантів

14 червня ― Всесвітній день донора;

15 червня ― День захисту людей похилого віку (Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей)

16 червня ― Міжнародний день сімейних грошових переказів;

17 червня ― Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою;

18 червня ― День дільничного офіцера поліції в Україні;

19 червня ― День батька, День медичного працівника, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

20 червня ― Всесвітній день біженців;

21 червня ― Всесвітній день йоги;

22 червня ― День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні;

23 червня ― День державної служби України; День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день;

25 червня ― Міжнародний день моряка; День митника України;

26 червня ― Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день на підтримку жертв тортур;

27 червня ― День мікро-, малих і середніх підприємств;

28 червня ― День Конституції України;

29 червня ― Міжнародний день тропіків;

30 червня ― Міжнародний день астероїда.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.