Війна стала викликом не лише для мільйонів українців, а й для брендів, які звикли будувати свою комунікацію в мирний час на території позитивних та яскравих емоцій. Їм довелося шукати нові форми взаємодії зі своєю цільовою аудиторією щоб не відштовхнути її, а, навпаки зблизитися, розділивши нові цінності та надавши підтримку. Яскравим прикладом такої трансформації є кейс бренду Карпатська Джерельна, який залишився вірним своїй комунікації про любов, інтегрувавшись в новий, адаптований до запитів українського глядача, проєкт телеканалу СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником.

Більше на тему: Мене критикують за мейк і зовнішній вигляд: відверте інтерв’ю Злати Огнєвіч в проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

Карпатська Джерельна використовує інтеграцію в професійний ТВ-контент з 2020 року, адже там можна показати продукт максимально нативно, розкривши усі переваги бренду. Тоді команда агенції інтегрованих рішень Brand Booster вперше запропонувала Карпатській Джерельній територію романтичних реаліті на телеканалі СТБ, яка повністю відповідала цінностям бренду та дозволяла суттєво відрізнятися від конкурентів у стилі та форматі комунікації.

«Починаючи з нашого першого спільного проекту з Карпатською Джерельною, у них був запит на щось особливе та унікальне, тоді ми доповнили стандартні інструменти брендованого контенту яскравим відео-інтро до проекту Холостяк. Ця дуже емоційна послуга суттєво виділила бренд і була дуже помітна!» – згадує Анатолій Покровський, директор агенції інтегрованих рішень Brand Booster.

http://tvbook.com.ua/Album/SharedVideo?fileID=7d164175-8a4f-4c2f-92ac-3534dc703884&fileExtension=m4v

Створення відео-інтро до ТВ-проекту є окремим жанром рекламного мистецтва. Адже це зйомки спеціального ролику з героями та учасниками конкретного проекту, де вони взаємодіють із брендом на одній території. У випадку Карпатської Джерельної – це територія Любові, Відносин, Пристрасті та Молодості.

Після 24 лютого для всіх настав важкий період переосмислення та змін у всіх сферах життя. Бізнеси мужньо мобілізували свої сили та ресурси, щоб підтримати країну, а телебачення стало основним джерелом інформації та підтримки для українців, повністю змінивши звичну сітку мовлення. Зокрема поняття любові набуло нових форм. Замість «я тебе люблю» люди просто почали писати «як ти?» та бути поруч у важкий час. Відчувши цю зміну в суспільному настрої українців, телеканал СТБ створив ефірно-діджитальний проект «Як ти?» з Григорієм Решетником. Це серія емоційних та відвертих інтерв’ю з улюбленими героями романтичних реаліті «Холостяк» і «Холостячка». Як склалося їхнє життя після 24 лютого, чи спілкуються з колишніми суперниками та обранцями, що відбувається в професійному та особистому житті зараз — про це та інше екс-учасники розповідатимуть ведучому проекту.

«Дізнавшись деталі про новий формат СТБ – ми відразу ж запропонували інтегруватися туди Карпатській Джерельній, як вже невід’ємній частині наших романтичних шоу. Адже бренд протягом кількох років розвивався разом із проектом залишаючись на території любові та стосунків,» – коментує Наталія Савка, директорка з продажів агенції Brand Booster.



Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.