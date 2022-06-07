Сезон черешні у розпалі! Червона, біла, рожева — на прилавках можна знайти будь-який різновид. Виявляється, черешня — це не тільки смачний плід. З її допомогою можна навіть схуднути, адже існує спеціальна черешнева дієта. Показання та протипоказання, а також як скласти меню — читайте у нашому матеріалі.

Більше на тему: Дієтичне меню на кожен день

Користь черешневої дієти

Черешня чудово очищає організм. У ній справжнє джерело органічних кислот, вітамінів, мінералів та корисних цукрів. Харчові волокна позбавляють організм «шкідливого» холестерину, чистять кишечник. Плоди допомагають при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок.

Черешнева монодієта

Більше на тему: Список продуктів для правильного харчування від Альони Александрової

Така дієта розрахована на 2–3 дні. Меню складається тільки з черешні (1,5 кг в день), негазованої води або несолодкого зеленого чаю. Розділіть денний раціон на 4–6 порцій. Навіть один розвантажувальний день цієї дієти допоможе трохи скинути зайву вагу.

Черешнева дієта з кефіром на 3 дні

Вищевикладений раціон можна збагатити літром нежирного кефіру. Харчування черешнею, питний режим, як і раніше (несолодкий чай, негазована вода), тільки додатково до цього випивайте протягом дня кефір (по склянці на кожен прийом).

Черешнева дієта з творогом

Більше на тему: Ефективне схуднення: топ 5 дієт

Сніданок — знежирений сир та черешня. Обід — відварна телятина і салат. На підвечірок — черешня. А ось вечеряйте рибою з овочами та йогуртом.

Черешнева дієта на два тижні

Тривалість цієї черешневою дієти два тижні. Потрібно дотримуватися правил і не порушувати раціон. Меню на весь час дієти таке ж, як і в перший день.

Снідаємо — 350 г черешні. Можна випити зелений чай. Обідаємо — 250 г черешні і салат з овочів та рибки. Підвечірок — 250 г черешні. Вечеряємо — салат з овочів і склянка кефіру.

Зіркова черешнева дієта

Більше на тему: Скільки потрібно пити води: поради Аніти Луценко

Снідаємо — 350—400 г черешні. Обідаємо — відварна куряча грудка та склянка черешневого фрешу. Підвечірок — 200 г черешні. Вечеряємо — салат з овочів та зелені.

Черешнева дієта: протипоказання

Не варто практикувати черешневу дієту при хронічних захворюваннях, проблемах шлунково-кишкового тракту, метеоризмі, запорах. Не можна дотримуватися під час вагітності та годування груддю.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ