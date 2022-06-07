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20 освіжаючих літніх коктейлів від Дмитра Шевченка

07.06.2022

На вулиці спека, і саме час скуштувати смачні та освіжаючі напої. Літні коктейлі найкращий спосіб утамувати спрагу та підняти настрій. Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Шева Дімарик зробив добірку найсмачніших безалкогольних та алкогольних коктейлів. Покрокові рецепти охолоджувальних напоїв читайте в матеріалі.

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Топ-10 безалкогольних напоїв

Класичний мохіто

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Газована вода – 150 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Лайм – 1 шт.
  • Полуниця – 4-5 ягід
  • М’ята – кілька листочків
  • Сироп будь-який – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Покласти у блендер скибочки лимона та лайма, додати полуницю. Все збити.
  2. У склянку налити приготовлену суміш і додати сироп.
  3. М’яту перемолоти блендером, покласти у напій. Додати газовану воду.
  4. За допомогою льоду охолодити коктейль.

Кривава Мері

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Томатний сік – 90 мл
  • Лимонний сік – 15 мл
  • Вустерський соус – за смаком
  • Сіль  за смаком
  • Чорний мелений перець – за смаком
  • Лід

Спосіб приготування:

  1. Змішати томатний і лимонний соки.
  2. Додати соус, сіль і перець.
  3. Охолодити коктейль шматочками льоду.

Кавуновий коктейль

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • М’якуш кавуна – 700-800 г
  • М’ята – 1 пучок
  • Яблучний сік – 1 скл.
  • Лайм – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Вирізати весь м’якуш кавуна, нарізати його шматочками і покласти у блендер.
  2. Влити туди стакан яблучного соку, додати лайм і м’яту. Все збити.

Ягідний смузі

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Молоко – 1 скл.
  • Сир Філадельфія – 100 г
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Ягоди – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Збити молоко, сир і цукор у блендері.
  2. Помити ягоди і додати їх у блендер. Ще раз збити.
  3. Перелити смузі у келих, трохи охолодити.

Кавуново-цитрусовий коктейль

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Нарізаний кавун без кісточок – 2,5 скл.
  • Лід – 1 скл.
  • Апельсиновий сік – 0,5 скл.
  • Чорний перець – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати кавун на шматки.
  2. Покласти у блендер скибочки кавуна, апельсиновий сік, перець та лід. Усе змішати.

Імбирний напій

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Окріп – 200 мл
  • Корінь свіжого імбиру – 2-3 см
  • Сік лимона – за смаком
  • Мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Тертий на дрібній тертці імбир залити окропом, настояти 10-15 хвилин.
  2. Додати мед і сік лимона, перемішати, охолодити напій.

М’ятний напій

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Вода – 1,5 л
  • Лимон – 3 шт.
  • Пучок м’яти
  • Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Вичавити сік з лимонів, з’єднати його з водою. Додати цукор та підігріти до повного розчинення цукру.
  2. М’яту перемолоти блендером, покласти у напій, перемішати.
  3. Дати настоятися 10-15 хвилин. Покласти у напій лід і кілька цілих листочків м’яти.

Фруктовий напій

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Апельсиновий або мультифруктовий сік – 2 скл.
  • Полуниця – 1,5 скл.
  • Мінеральна вода з газом

Спосіб приготування:

  1. Налити сік у каструлю і довести до кипіння на середньому вогні. Кількість рідини має зменшитися до 1,5 склянки.
  2. Полуницю перебити блендером. Процідити пюре, щоб видавити якомога більше рідини.
  3. Змішати сік і сироп, який у вас вийшов. Залишити у холодильнику до повного охолодження.
  4. Келихи наповнити сиропом, а потім додати 150 мл охолодженої мінералки та перемішати.

Лимонна прохолода

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Лимон – 1 шт.
  • Вода – 1 л
  • Цукор – 150 г
  • Кубики льоду – 12 шт.

Спосіб приготування:

  1. Лимон очистити від шкірки та плівок на м’якоті. Лід і цукор подрібнити.
  2. Додати літр води і перемішати.
  3. Прикрасити напій.

Чай з льодом

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Апельсин – 2 шт.
  • Окріп – 200 мл
  • Згущене молоко – 5 ч. л.
  • Мед – 4 ч. л.
  • Будь-який чай

Спосіб приготування:

  1. Лимон подрібнити в блендері зі шкіркою, додати чай і залити окропом.
  2. Залишити суміш на 10 хвилин.
  3. Окремо змішати згущене молоко, мед і лід до однорідної каші. У неї додати апельсинову суміш і перемішати.

Топ-10 алкогольних напоїв

Сангрія просеко

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Персик – 1 шт.
  • Нектарин – 1 шт.
  • Абрикос – 3 шт.
  • Персиковий лікер – 250 мл
  • Просеко – 1 пляшка
  • Бренді – 100 мл
  • Цукровий сироп – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Нарізати фрукти і змішати їх.
  2. Влити бренді і лікер, дати настоятися годину.
  3. Додати просеко та цукровий сироп за смаком.

Ромовий пунш

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Ром – 300 мл
  • Апельсиновий сік – 3 скл.
  • Ананасовий сік – 2 скл.
  • Лайм – 1 шт.
  • Журавлинний морс – 50 мл

Спосіб приготування:

  1. Змішати ром і соки.
  2. Додати сік лайма, морс, лід. Усе перемішати.

Дайкірі

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Білий ром – 60 мл
  • Сік лайма – 30 мл
  • Цукровий сироп – 1 ч. л.
  • Подрібнений лід – 200 г

Спосіб приготування:

  1. Влити ром, сік лайма та цукровий сироп у шейкер.
  2. Додати лід, накрити кришкою і струснути до охолодження.
  3. Процідити в охолоджений келих.

Блакитна лагуна

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Лід у кубиках – 200 г
  • Горілка – 50 мл
  • Блакитний лікер «Кюрасао» – 20 мл
  • Спрайт – 150 мл
  • Ананас – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Наповнити високу склянку кубиками льоду наполовину.
  2. Влити горілку і лікер, а після доверху долити спрайтом і розмішати.
  3. Прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.

Піна колада

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Білий ром – 30 мл
  • Ананасовий сік – 90 мл
  • Кокосове молоко – 30 мл
  • Лід у кубиках – 50 г
  • Ананас – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Змішати ром, ананасовий сік, кокосове молоко і лід у блендері.
  2. Перелити суміш у келих та прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.

Олд фешн

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Коричневий цукор у кубиках – 5 г
  • Ангостура – 1 мл
  • Лід у кубиках – 130 г
  • Бурбон – 50 мл
  • Апельсин – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Покласти цукор у кубиках у стакан з товстого скла. Додати ангостуру і почавити.
  2. Наповнити склянку кубиками льоду, влити бурбон і перемішати.
  3. Прикрасити коктейль часточкою апельсина.

Джин-тонік

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Лід у кубиках – 150 г
  • Джин – 50 мл
  • Тонік – 150 мл
  • Лайм – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Наповнити високу склянку льодом доверху.
  2. Влити туди джин і тонік, а потім перемішати.
  3. Прикрасити коктейль часточкою лайма.

Гімлет

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Джин – 60 мл
  • Сік лайма – 30 мл
  • Лід у кубиках – 200 г
  • Цедра лайма – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Налити в ємність джин та сік лайма,  додати кубики льоду. Перемішати все.
  2. Перелити в охолоджений келих.
  3. Прикрасити готовий коктейль цедрою лайма.

Пунш з яблуками та апельсином

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Яблучний сік – 750 мл
  • Яблука – 1 шт.
  • Апельсини – 1 шт.
  • Вино біле сухе – 750 мл

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука і апельсини.
  2. У глечик налити вино. Потім додати яблучний сік.
  3. Викласти фрукти і залишити настоятися 15-20 хвилин.
  4. Охолодити напій.

Белліні

Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Ігристе вино або шампанське – 150 мл
  • Персиковий сік – 50 мл
  • Персики – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Приготувати з персиків пюре за допомогою блендера.
  2. На дно келиха вилити персикове пюре та персиковий сік.
  3. Потім налити шампанське.

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