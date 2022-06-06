Куди піти в Києві: топ-10 закладів з незвичайним морозивом
Ви вже дізналися топ-7 сімейних ресторанів, куди в Києві можна піти з дитиною. Сьогодні ми продовжуємо тему дозвілля і поговоримо про улюблені ласощі дітей і дорослих, але в зовсім незвичному для нас вигляді! Морозиво зі смаком білих грибів, вина, лаванди, «Київського» торта і навіть бургер і салат з морозивом – усе це можна скуштувати, не виїжджаючи зі столиці. Читайте в матеріалі докладніше.
Розповідаємо про топ-10 місць, куди піти в Києві, щоб скуштувати найдивніше морозиво і не тільки охолодитися в літню спеку, а й побалувати свої смакові рецептори. Гарантуємо, вам точно захочеться перепробувати все! Справа за вами, обирайте місце, куди піти в Києві, щоб здивувати сім’ю чи друзів найнезвичайнішими смаками морозива. Крім того, наприкінці нашого матеріалу ви знайдете смачні, а головне, корисні рецепти морозива від ведучої проєкту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної.
Умка
Де: вул. Костьольна, 6
Затишне і солодке кафе в центрі Києва, де готують незвичайні сорбети і морозиво. Тут уже не раз ламали стереотипи про те, з чого можна їх приготувати і які бувають смаки. Винний, огірковий, гранатовий і пивний сорбети, морозиво зі смаком трюфеля, рому, родзинок і вина малага. Обов’язково скуштуйте хіт цього літа – морозиво зі смаком сиру «Горгонзола» і закусіть його винним сорбетом.
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Mr. Pops
Де: вул. Верховинна, 91
За останні кілька років «Mr. Pops» стали найвідомішим морозивом на паличці в Україні. Вони постійно експериментують зі смаками і представляють щось новеньке. Для приготування морозива тут використовують тільки натуральні інгредієнти, без барвників і ароматизаторів. В асортименті безліч смаків, як класичних, так і абсолютно незвичайних: наприклад, лавандовий, груші з дор-блю, матча, іриски з дитинства, індійського манго або ванільного морозива зі шматочками брауні.
Валь-де-Валь
Де: вул. Михайла Драгоманова, 10
У цієї фірми так багато цікавих смаків, що вибрати щось одне – ще той квест! Гарбузове, арахісове, м’ятне, базилік з лохиною, зеленим чаєм, кокосом тощо. Але можете не хвилюватися через те, чи не помилилися ви з вибором, – усе морозиво тут дуже смачне, приготоване з натуральних інгредієнтів, і навіть якщо ви виберете зовсім простий і знайомий смак на кшталт шоколаду – все одно залишитеся в захваті!
Кувшин
Де: вул. Івана Федорова, 10
У затишному кавказькому ресторані «Кувшин» пропонують своє морозиво зі східним колоритом. Чи уявляли ви колись, що воно може бути зі смаком тархуну і шоколаду під соусом з червоного перцю або виноградне із соусом з вина «Сапераві»? Здивуємо вас ще більше – тут можна скуштувати хачапурі з фруктами і морозивом!
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Gelarty
Де: вул. Берковецька, 6-д (ТРЦ «Лавина»)
Якщо ви фанат морозива, то вам сюди, тут ці ласощі просто зведено в культ. Важко повірити, але шеф-кухар розробив повноцінне меню: зі стартерами, основними стравами, салатами, суші, піцою, пастою – і в кожну страву входить… готові? Морозиво! Кілька позицій з меню ресторану: бургер з яловичою котлетою і морозивом з гірчиці з медом, салат «Цезар» з морозивом із часнику і білих грибів, паста з грибами з морозивом із трюфеля тощо. Можна тут замовити і просто морозиво, смаки здивують вас не менше: індійський чай масала, кунжут з медом і навіть алкогольне морозиво з мартіні, текіли, аперолю чи бурбону.
Улюблений Дядя
Де: вул. Паньківська, 20
Це не кафе-морозиво, але скуштувати ласунам тут є що! У меню ресторану є морозиво класичне і не дуже, наприклад, гарбузове зі спеціями, з шавлією і медом або з чебрецем і лимоном. Усі смаки мають дуже ніжну текстуру, таким морозивом гріх не закінчити свою вечерю.
Vino e Cucina
Де: вул. Січових Стрільців, 82
У винному ресторані «Vino e Cucina» можна не лише насолодитися улюбленим напоєм, а й поласувати незвичайним сорбетом з полуниці з просеко, морозивом зі смаком біскоті, лаванди або вегетаріанським, з керобом на молоці з фундука. Крім того, у ресторані є обладнання для приготування ice roll – ви можете навчитися готувати роли-морозиво самостійно або просто поспостерігати за цим захопливим процесом.
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Рецепти морозива від Мирослави Ульяніної
«Літо надихає на нові рецепти. Морозива хотіли? Ось і я теж! Сьогодні вранці приготувала суперпросте та швидке», – написала Мирослава на своїй сторінці в Instagram, після чого поділилася власне рецептами.
Морозиво з ягід
Складники:
- Заздалегідь заморожені ягоди (малина + ожина)
- Лимонний сік
Спосіб приготування:
- Збийте всі інгредієнти в блендері.
- Залийте отримане у формочки для морозива.
- Поставте на кілька годин у холодильник.
«Крім того, я зібрала ще кілька простих рецептів. Інгредієнти змінюються, суть приготування залишається такою ж. Зберігайте і користуйтеся», – продовжила ведуча «Зважені та щасливі»-8.
Морозиво з йогурту
«Морозиво з йогурту! Якщо взяти кокосовий, буде веган-варіант! Але можна і традиційний, головне – густий і без підсолоджувачів».
Складники:
- Склянка ягід
- Натуральний йогурт
- Лимонний сік
- Трішки меду
Морозиво з бананів
Складники:
- 1 склянка заморожених ягід
- Половина банана
- Свіжовичавлений сік грейпфруту
- 1 чайна ложка меду
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Шоколадне морозиво
Складники:
- 1 банан
- Кероб або какао – 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- Зніміть з банана шкірку, наріжте його маленькими шматочками і поставте в морозильну камеру на 2–4 години.
- Щойно банан стане твердим, збийте його в блендері до однорідної маси.
- Додайте кероб або какао і збийте ще раз.
- Залийте отриману суміш у склянки і подавайте, присипавши мигдальними пластівцями, какао-бобами, подрібненими горіхами або ягодами.
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Морозиво з тофу або зернистого сиру
Складники:
- 50 г соєвого сиру тофу або нежирного зернистого сиру
- 1 банан
- 1 ложка меду
- 50 г лохини, смородини або чорниці
Авокадове морозиво з кеш’ю
Складники:
- Несмажені горіхи кеш’ю – 100 г
- Шоколадні фініки – 10 шт.
- Половина авокадо
- Вода або мигдальне молоко – 1 склянка
Спосіб приготування:
- Замочіть горіхи кеш’ю в чистій фільтрованій воді та залиште на ніч.
- На 1 годину замочіть фініки.
- У блендер налийте 1 чашку води або мигдального молока, додайте кеш’ю, фініки та авокадо.
- Збийте до однорідної консистенції.
- Залийте отриману суміш у формочки та поставте в морозилку.
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