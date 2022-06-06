Як приготувати ванільне морозиво вдома: рецепт від учасника «МастерШеф»
06.06.2022
Які ласощі найкраще смакують влітку? Звичайно ж, морозиво! Як зробити ванільне морозиво в домашніх умовах? А готувати його дуже легко і просто, до того ж вам знадобляться лише чотири інгредієнти. Простий рецепт домашнього ванільного морозива від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта знайдете в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- вершки жирністю 33−35% — 1 л
- цукрова пудра — 170 г
- яєчні жовтки — 8 шт.
- стручки ванілі — 2 шт.
Приготування:
- Стручки ванілі розкрити і гострим ножем дістати зерна.
- У каструлю влити вершки, додати зерна і стручки ванілі. Помішуючи, проварити до появи перших бульбашок.
- Жовтки збити з цукровою пудрою до стану щільної маси.
- Поступово влити до жовтків частину теплих (не гарячих) вершків і перемішати.
- На мінімальному вогні довести масу до кипіння, постійно помішуючи. Щойно вона загусне, зняти з вогню і дати охолонути.
- Перелити вершкову масу в контейнер і поставити в холодильник на 6−8 год. Щогодини морозиво потрібно перемішувати дерев’яною ложкою.
Смачного!
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