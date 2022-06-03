Триває 100-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Про Україну говорять в усіх країнах та на всіх масштабних заходах. Жінки чекають на своїх чоловіків, які захищають батьківщину на межі життя та смерті. А через війну в України з’явилися нові символи, за якими нас впізнають у світі. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, які відбулися за цей час, у 7 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Вже 100 днів українці героїчно протистоять російським окупантам на полі бою та у інформаційній війні. Як український голос перекриває російських пропагандистів у світі, які знаменитості готові були віддати життя за свободу українців, та які нові символи в України з’явилися за 100 днів війни?

Що буде у 7 випуску «Неймовірної правди про українців» від 03.06.2022:

Як українські голоси співаків, акторів та знаменитостей змінюють світ та протистоять росії? Хто з українських знаменитостей достукався до світової спільноти та сколихнув серця людей?

Як знаменитості переживають розлуку? Зіркові пари, яких розлучила війна, але вони зберегли стосунки на відстані. Як жінки справляються самі, виїхавши з України, або поки їхні чоловіки захищають Батьківщину?

Які знаменитості взяли участь у безпосередніх бойових діях з 24 лютого? Хто з зірок, які захищають Україну в ЗСУ та теробороні, ледь не загинув під час боїв, та як вони врятувалися?

Рушник, віночок, мотанка, лелека, калина, вишиванка ― символи нашої країни. Проте, які нові символи України та незламного героїзму українців з’явилися після 24 лютого?

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 03.06.2022 Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022 - анонс 7 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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