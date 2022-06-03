24 лютого росія почала повномасштабний наступ на Україну, й до рядів захисників батьківщини стали артисти та знаменитості. Багато хто був у зоні запеклих боїв, дехто воював без належного екіпірування ― проте, ніхто не відступив. Як українські знаменитості опинилися на межі життя та смерті під час захисту України, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 7 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Бійці «Азову», морська піхота, Нацгвардія, Нацполіція та прикордонники ― усі вони були на грані загибелі в Маріуполі і за них переживаємо ми усі й досі. За те, щоб вони цілими повернулися додому. Тероборона під Києвом, Харковом, Сумами, Черніговом зустріла ворогів першою й готова була покласти життя за Україну. З перших днів війни багато артистів та знаменитостей мобілізувалися для захисту України. Вони також були поранені та на грані смерті.

Фронтмен «Бумбокс» Андрій Хливнюк дав поштовх до популяризації пісні «Ой, у лузі червона калина», а зараз продовжує випускати танцювальні відео. Але під час оборони Києва він потрапив під мінометний обстріл та був поранений в обличчя. Сам Андрій сказав, що поранення легке, й за кілька тижнів повернувся до зброї. А зараз Хливнюк захищає Україну на Сході.

Телеведучий та блогер Андрій Щур ― Роман Вінтонів — в соцмережах показав уламки снарядів, якими закидали наших бійців російські окупанти. Він пережив три страшенні обстріли і каже, що відчуває себе «термінатором», який пережив таке пекло. Він відчуває неймовірну злість на ворогів та тому пішов до лав ЗСУ захищати Україну.

Неймовірну злість до ворога відчуває і танцівник Дмитро Дікусар, який воює ще з перших днів вторгнення. Вже встиг пережити авіаудар балістичними ракетами, проте завдяки професіоналізму наших солдат майже усім їм вдалося вижити. Він каже, що у кожній казармі бійці повісили дитячі малюнки та дитячу творчість, яка нагадує, кого вони захищають.

Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя розповів, що його життя врятувало банальне запізнення ― при перебазуванні на нову локацію вони запізнилися на 30 хвилин, і за цей час по їхній майбутній позиції здійснили ракетний удар. Ракета влучила в бігборд, тому вони врятувалися. А зараз Тополя захищає Харківщину, де дійсно гаряче.

Ведучий Даніель Салем показав відео, як вони потрапили під обстріл, й вже вдруге було пошкоджено лише транспорт. В перший раз він подумав, що його життя закінчиться, тому що вони під час поїздки в полі потрапили під обстріл «Градами». Від смерті його врятував щасливий випадок, адже раніше він обміняв свій улюблений ніж у іншого бійця на бронежилет. Проте, виявилося, що в бронежилеті замість захисних листів просто паркет. Тоді його друзі та волонтери знайшли йому справжній бронежилет.

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