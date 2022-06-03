Денний макіяж здатний зробити обличчя виразнішим і підкреслити красу дівчини. Щоб мейкап був не тільки привабливим, а й модним, важливо знати його тенденції. Які тренди в денному макіяжі будуть найактуальнішими в 2022 році? Дізнайтеся далі.

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Нюдовий макіяж

Природність буде найактуальнішим принципом денного макіяжу 2022 року. За допомогою нюдового мейкапу можна створити свіжий і сяючий образ, а люди навколо гадатимуть, чи нафарбовані ви взагалі.

Стрілки

Оскільки модний денний макіяж 2022 року має бути помірним, стрілки також не мають бути занадто великими. Однак трендові варіанти можуть бути різних кольорів і навіть з блискучими лініями.

Ніжний макіяж

Трендовим у 2022 році буде макіяж у ніжних рожевих і персикових тонах. У цьому виді мейкапу доречний одночасний акцент і на очах, і на губах. З таким макіяжем ваш образ буде особливо романтичним і жіночним.

Акцент на брови

У 2022 році залишиться тренд на макіяж брів. У ньому вам допоможуть олівці, тіні, а також різні гелі. До мейкапу брів просто додайте туш для вій і трохи тонального крему, — і легкий денний макіяж готовий!

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Хайлайтер

Блиск буде, як і раніше, в моді у 2022 році. Хайлайтером можна підкреслити вилиці, лоб і середину підборіддя. Такий макіяж надасть вашій шкірі небувалого сяйва і свіжості.

Джерело фото: pinterest.com

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