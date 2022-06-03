100 днів війни Володимира Ярославського

Сьогодні, 3 червня, минуло рівно 100 днів війни, 100 днів героїчного спротиву українського народу російським загарбникам. Володимир Ярославський, суддя проєкту «МастерШеф», розповів про найболючішу особисту історію та головні висновки, які зробив за час війни.

«За ці 100 днів мене вразили безглузді й безжалісні руйнування, які завдають нам рашисти. Знаєте, як буває: супер краєвид – хочете зробити фото, але камера «не показує» всього того, що бачите ви. Так ось руйнування значно сильніше вражають очі та розум, ніж фото. Немає прощення і жодного виправдання за все це. Ми переможемо і відбудуємо Україну! Вірю у ЗСУ!»

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