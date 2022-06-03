100 днів війни: Андрій Жельветро розповів найболючішу особисту історію

Сьогодні, 3 червня, минуло рівно 100 днів війни, 100 днів героїчного спротиву українського народу російським загарбникам. Андрій Жельветро, психолог, експерт проєктів СТБ «Щасливі за сім днів» та «Допомога психолога», розповів про найболючішу особисту історію та головні висновки, які зробив за час війни.

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За календарем, з 24 лютого минуло 100 днів, але вперше в житті ти відчуваєш їх як один довгий клятий день!

У мене був друг Андрій. Йому було 33 роки. Ерудований, інтелігентний, усміхнений. Захоплювався темою гормонів та вивчав їхній вплив на організм. Прагнув зробити людей щасливішими. Але в березні він пішов воювати на Схід. Андрій завжди казав, шо бути чоловіком – означає бути сильним. Сила – це те, що рухає людство вперед. Те, без чого неможливий прогрес. Але 17 травня 2022 року я поховав Андрія. Він загинув заради України і її прогресу. Хлопці, які його знайшли, кажуть, що він був як завжди усміхнений.

Три висновки за 100 днів війни:

Поки ми живі, можна вирішити будь-яку проблему. Ми сильніші, ніж ми думаємо. Україна – це країна номер 1.

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