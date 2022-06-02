Вознесіння Господнє 2022: все про свято

Вознесіння Господнє 2022 року святкується 2 червня у православних християн. У чому суть свята Вознесіння Господнього? Яких традицій і звичаїв потрібно дотримуватися цього дня? Що не можна та можна робити в православне свято Вознесіння Господнього? Про все це читайте в нашому матеріалі.

У чому суть свята Вознесіння Господнього?

У 2022 році Вознесіння Господнє святкується 26 травня, тому що завжди це православне свято припадає на 40-й день після Великодня. З назви зрозуміло, що це був останній день, коли Ісус перебував на землі після того, як воскрес. І саме тоді він вознісся на небеса і з’єднався з Богом. Ісус піднявся в небо на очах своїх учнів, яких зібрав попередньо, щоб благословити.

Яких традицій і звичаїв на Вознесіння Господнє 2022 потрібно дотримуватися?

1. У це свято обов’язково проводяться церковні служби та всім вірянам потрібно їх відвідувати.

2. Також традиційно після служби прийнято ходити в гості. З собою потрібно брати спеціальні частування для такого дня: млинці або пироги-драбинки.

3. На Вознесіння Господнє тим, у кого померли батьки, потрібно обов’язково їх пом’янути.

4. У цей день прийнято роздавати милостиню жебракам і хворим, оскільки вважається, що Ісус Христос може під виглядом жебрака або хворої людини подивитися на земне життя людей і на ставлення до нього.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє 2022?

1. Не треба смітити на вулиці та плювати, тому що можна попасти в Христа, або він це помітить, перебуваючи під виглядом жебрака чи волоцюги.

2. На Вознесіння Господнє не працюють. Цей день потрібно провести в сімейному колі.

3. Також не можна на Вознесіння проводити чаклунські обряди.

4. На Вознесіння Господнє сваритися суворо заборонено.

5. Не можна в цей день просити у Бога грошей, якщо немає на те великої потреби.

Що можна робити на Вознесіння Господнє 2022?

1. У свято Вознесіння Господнього потрібно обов’язково просити Бога про допомогу і здоров’я.

2. Також дуже бажано вмитися росою – вона в цей день має цілющу силу.

3. Потрібно спекти пиріг-драбинку або млинці.

4. Також на Вознесіння Господнє потрібно ходити в гості та пригощати близьких і нужденних людей своєю випічкою.

5. У це свято потрібно особливо проявляти милосердя до хворих і нужденних. Давати милостиню.

6. В день Вознесіння обов’язково потрібно поминати померлих .

7. Дівчата можуть водити хороводи і ворожити.

8. На Вознесіння Господнє обов’язково відвідайте церковну службу.

9. Потрібно багато і щиро молитися в цей день.

Вітаємо вас із Вознесінням Господнім, дорогі читачі!

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