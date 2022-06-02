Свята на червень 2022: список визначних дат
Незважаючи на кількість державних вихідних у червні, багато свят заплановано майже на кожен день. Чи будуть додаткові вихідні, які державні та церковня свята будуть у червні 2022 року ― повний список читайте в матеріалі.
У червні 2022 будуть Трійця 12 червня та День Конституції України 28 червня ― це державні та церковні свята, на честь яких передбачені вихідні.
Проте, через повномасштабне вторгнення росії в Україну, на державному рівні скасовуються додаткові вихідні дні на час воєнного стану, тому на Трійцю і День Конституції України додаткові вихідні не передбачені.
Червень 20222 ― список свят в Україні
1 червня ― День захисту дітей
2 червня ― Вознесіння Господнє
3 червня ― Всесвітній день велосипеда;
4 червня ― День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України; Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії;
5 червня ― Всесвітній день довкілля;
6 червня ― День журналіста;
7 червня ― Всесвітній день продовольчої безпеки, Всесвітній тиждень серцевого ритму, день шоколадного морозива;
8 червня ― Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна;
9 червня ― Міжнародний день друзів;
10 червня ― Всесвітній день стилю модерн, Всесвітній день морозива,
11 червня ― Всесвітній день ляльок 2022 ( друга субота червня), Національне свято Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії (день народження королеви Єлизавети ІІ)
12 червня ― Зелені свята (Трійця); Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України;
13 червня ― День визволення Маріуполя від російських окупантів
14 червня ― Всесвітній день донора;
15 червня ― День захисту людей похилого віку (Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей)
16 червня ― Міжнародний день сімейних грошових переказів;
17 червня ― Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою;
18 червня ― День дільничного офіцера поліції в Україні;
19 червня ― День батька, День медичного працівника, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
20 червня ― Всесвітній день біженців;
21 червня ― Всесвітній день йоги;
22 червня ― День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні;
23 червня ― День державної служби України; День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день;
25 червня ― Міжнародний день моряка; День митника України;
26 червня ― Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день на підтримку жертв тортур;
27 червня ― День мікро-, малих і середніх підприємств;
28 червня ― День Конституції України;
29 червня ― Міжнародний день тропіків;
30 червня ― Міжнародний день астероїда.