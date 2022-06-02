Незважаючи на війну в Україні, кінотеатри почали відкриватися, і в червні ми побачимо найочікуваніші прем’єри року. Протягом місяця на екрани вийдуть відразу кілька блокбастерів від Universal, Disney та інших студій. Що подивитися у червні 2022 ― читайте у матеріалі.

«Топ Ган: Меверік»

Дата: 02.06.2022

Бойовик «Топ Ган: Меверік» ― пряме продовження фільму «Найкращий стрілець», що вийшов на екрани в 1986 році. Режисером цього разу став Джозеф Косінскі. Про початок роботи над продовженням оголосили у 2017 році. Основні зйомки розпочалися навесні 2018-го та тривали рік. Спочатку реліз стрічки був запланований на літо 2019 року, однак через складні візуальні ефекти прем’єру перенесли на 2020 рік. Потім фільм переносили через коронавірус. Незважаючи на те, що на головну роль знову покликали Тома Круза, його партнерку за першим фільмом Келлі МакГілліс не запросили. У новому фільмі любовним інтересом Меверіка стане героїня Дженніфер Коннеллі.

«Поганці»

Дата: 02.06.2022

Сімейна кримінальна комедія «Поганці» ― це нова робота студії DreamWorks Animation. У основу сюжету покладено серію популярних дитячих графічних романів, створених Аароном Блейбі. Ці комікси були вперше видані у 2015 році. Роботу над анімацією почали в 2018 році.

Головний герой ― пан Вовчара очолює зграю справжнісіньких поганців. Діючи злагоджено, вони зі зграєю спроможні влаштувати пограбування у найзахищенішому місці світу. Але трапилось так, що вони попали до рук правосуддя. Аби уникнути ув’язнення, вони укладають угоду, за якою мають робити зовсім не притаманні для них вчинки.

Анімацію зняв П’єр Періфель, сценаристи ― Ітан Коен та Гіларі Вінстон.

«Морбіус»

Дата: 09.06.2022

Уже легендарний фільм, прем’єра якого переносилася кілька разів через коронавірус. Екранізація коміксів про антигероя-вампіра ― доктора Морбіуса, якого зіграв харизматичний Джаред Лето. Фільм обіцяє похмуру атмосферу і багато спецефектів ― уже в трейлері показали жартома, що він знятий у стилі першого «Венома».

В ролях: Джаред Лето, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайрон Гібсон, Майкл Кітон.

«Доктор Стрендж: Мультивсесвіт безумства»

Дата: 09.06.2022

Події нового фільму Marvel розгортаються після «Людини-павука: Додому шляху нема». За доктора Стренджа збираються взятися інші його копії з Мультивсесвіту, і чародій судомно шукає шляхів порятунку себе і свого Всесвіту. Судячи з анонсу наприкінці «Павука», у фільмі з’явиться колишня месниця Червона Відьма Ванда Максимофф. Головну роль у фільмі виконує Бенедикт Камбербетч, який зіграє відразу кількох докторів Стренджів.



«Попелюшка й таємниця чарівного каменю»

Дата: 09.06.2022

Це ― продовження історії, яку почали розповідати у «Попелюшка та зачарований принц» у 2018 році. Зла чаклунка за допомогою темної магії перетворила принца Алекса на мишу. Врятувати принца допоможе чарівне зілля, за яким на пошуки вирушає Попелюшка та її вірні друзі. У цій подорожі вони зрозуміють багато чого нового про себе та одне одного.

Режисерка: Еліс Блехарт. В головних ролях: Джері Кортні-Остейн, Ешлі Борнансін та Тоні Аццоліно.

«Флешбек»

Дата: 16.06.2022

Сценарій картини написаний на основі роману Джефа Гіраертса «Синдром Альцгеймера» і однойменного бельгійського фільму. Головний герой фільму — найманий вбивця вищого класу, який відкидає замовлення сильної мафіозної структури і через це опиняється під ударом. Скоєні ним вбивства розслідують двоє агентів ФБР, а ще інтерес до нього проявляє одна бізнес-леді.

Режисером рімейку став Мартін Кемпбелл. Для участі у зйомках було залучено світових зірок першої величини: Ліама Нісона, Моніку Белуччі та Гая Пірса.

«Я ― Панда»

Дата виходу: 16.06.2022.

Оскароносна Домі Ші зняла нову анімацію зі студіями Pixar і Walt Disney Pictures. Дія фільму розгортається в 2000-х роках, впевнена в собі 13-річна Мейлін Лі розривається між тим, щоб залишатися старанною і слухняною маминою донькою і впоратися з проблемами підліткового віку. І, здавалося б, змін у її інтересах та відносинах, підліткових змін у власному тілі і так достатньо, але ні — щоразу, коли вона занадто хвилюється, то миттєво перетворюється на велику червону панду.

«Світ Юрського періоду: Панування»

Дата: 23.06.2022

Минуло вже кілька років після того, як модифіковані динозаври вирвалися на волю. Вони швидко освоїли територію США, і людям довелося вчитися жити з ними попліч. Сюжет концентрується на тому, як змінюється сама планета через появу нового домінантного виду суперхижаків.

У ролях: Крісс Претт, Брайс Даллас Ховар, Сем Нілл та ін.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.