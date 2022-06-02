Найкращі телеграм канали літа 2022: нові цікаві телеграм канали 2022

Війна триває. Ми зібрали список найкорисніших Telegram-каналів для українців літом 2022 – від пошуку роботи до медичної допомоги.

Пошук роботи

У Telegram-каналі JOB for Ukrainians, створеному українськими блогерами Алісою Ілієвою та Кирилом Сулигою, ви зможете знайти справжню роботу. Канал пропонує як віддалену роботу для українців, так і працевлаштування за кордоном. Серед актуальних пропозицій: вакансії для IT-фахівців, web-дизайнерів, smm-спеціалістів, маркетологів, механіків, кур’єрів, адміністраторів, працівників складу, нянь, фармацевтів, шеф-кухарів тощо. В цьому каналі можна знайти роботу як зі знанням англійської мови, так і без.

Виїзд з України

Telegram-канал Помогаем уехать збирає у чаті тих, хто хоче виїхати з України просто зараз або перебуває в Україні та потребує ліків, їжі або фінансової підтримки. На каналі щоденно публікується корисна інформація й контакти волонтерів з різних регіонів, які готові безкоштовно вивезти українців із різних куточків країни. Перейшовши за спеціальним посиланням, можна зробити пожертву й ознайомитися зі звітами про витрачені раніше кошти. Окрім цього, канал має у відповідному розділі чат-бот @helpingtoleave_bot, у якому за кілька хвилин можна знайти доступний транспорт для виїзду з будь-якого населеного пункту.

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Медична допомога

Під час війни багато людей потребують медичної допомоги, яку вони не завжди можуть отримати. З огляду на це було створено Telegram-канал з корисними порадами щодо першої невідкладної допомоги й переліком необхідних кроків, до яких слід вдаватися у надзвичайних ситуаціях. У каналі Медична допомога. Прості рекомендації ви знайдете вказівки, як зупинити кровотечу, що робити у разі опіків чи радіаційної небезпеки; як витягти людину з-під завалів, як розпізнати різну зброю. Ви навчитесь алгоритмів невідкладної допомоги та зможете врятувати життя собі або іншим людям. На каналі зібрані контакти лікарів різних спеціалізацій, які можуть дистанційно допомогти.

Пошук зниклих

Telegram-канал Пошук зниклих допоможе вам знайти тих, із ким ви втратили зв’язок, або тих, кого ви загубили через уторгнення російських військ в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Цей канал працює за таким алгоритмом: спершу ви заповнюєте Google-форму, де вказуєте всі необхідні дані, зазначені в інструкції (ім’я та прізвище зниклої людини; її рік народження; обставини, за яких вона зникла; коли востаннє був зв’язок із нею; її контактний номер), потім команда каналу обробляє дані та передає інформацію волонтерам і ТРО, вони розпочинають пошук, і коли з’являються будь-які відомості, вам надсилають інформацію.

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Допомога за кордоном

Помощь уезжающим за границу – це канал з корисною практичною інформацією та контактами у різних країнах для полегшення життя тих, хто змушений був виїхати з України. Ви зможете знайти тут максимум наявної інформації щодо європейських країн, умов і можливостей приймання ними людей. Серед актуальних питань: як скористатися директивою тимчасового захисту в країнах ЄС, де шукати житло, де отримати юридичну безкоштовну допомогу з приводу переїзду, як пересуватися та отримувати медичну допомогу. На каналі вже є інформація щодо Польщі, Чехії, Італії, Німеччини, Швеції, Латвії, Литви, Бельгії, Естонії, Угорщини, Франції, Іспанії, Австрії та інших країн.

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