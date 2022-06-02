Гороскоп на 3 червня 2022 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути більш стриманим, а хто нарешті досягне гармонії? Читайте гороскоп на 3 червня від екстрасенсів СТБ.

Овен

День тиші та спокою. Відмовтеся від ухвалення важливих рішень. Є ризик накоїти багато помилок. Перенесіть усі важливі зустрічі на інший день.

Телець

Прекрасний день для планування і знайомства з новими цікавими людьми. А ось від кулінарних експериментів краще відмовитися. Є ризик заробити незначне, але неприємне отруєння.

Близнюки

Вдалий день для експериментів. З’явиться можливість проявити всі свої таланти перед начальством. Хто знає, можливо, вас чекають цікаві пропозиції по роботі.

Рак

Імовірний візит друзів або родичів дасть можливість приємно провести час. Насолоджуйтеся моментом: ви так давно не збиралися всією родиною.

Лев

На роботі і вдома панує цілковита гармонія. Не намагайтеся довести всім свою правду. Краще займіться самоосвітою. Це дасть змогу незабаром вийти на новий рівень.

Діва

Небезпечний і неприємний день. Цілком ймовірно, всі ваші плани зруйнуються, як картковий будиночок. А все через підступи ворога. Час його розшукати і ліквідувати!

Терези

Цілком імовірне з’ясування стосунків з близькими людьми. Вам здаватиметься, що вони безцеремонно втручаються у ваше особисте життя. Вчіться захищати свої кордони.

Скорпіон

Прекрасний день для зустрічі з друзями. З’явиться можливість зачарувати представника протилежної статі. Хто знає, можливо, це ваша доля.

Стрілець

Вам вдасться вирішити дуже багато питань, які не давали спокійно спати останні місяці. Тільки не сваріться з близькими. Їхня допомога вам незабаром знадобиться.

Козеріг

Сприятливий день. Представниці знака можуть насолоджуватися турботою чоловіка або близького друга. А чоловікам-Козерогам доведеться поборотися за увагу своєї фаворитки.

Водолій

Спробуйте стримувати свої негативні емоції. Звісно, це дуже складно. Однак через свою гарячковість ви можете наламати ще більше дров. Потім не владнаєте.

Риби

Небезпечний день. Через свою неуважність ви можете втратити багато грошей. Намагайтеся не розповідати про свої плани іншим.

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