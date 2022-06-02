Сьогодні СТБ виповнилося 25 років. 2 червня 1997 року відбувся перший ефір телеканалу, який обрав для себе велику місію: стати не просто корисним чи цікавим телебаченням, а змінювати життя людей на краще.

СТБ не тільки став законодавцем масштабних розважальних проєктів, мотивуючих реаліті і серіалів-подій. 25 років телеканал є справжнім другом і підтримкою кожному українцю. Стоїть поруч щодня, у радісні та найскрутніші моменти життя. Інформує, допомагає, підтримує, захищає, шукає правду та відновлює справедливість. Пишається неймовірними талантами своїх глядачів, вражаючими історіями їхнього життя, а у відповідь надихає здійснювати найзаповітніші мрії.

25 років Україна знає, що «Можливо все!».

З початком повномасштабного вторгнення російської армії, телеканал легендарних шоу та нових українських серіалів перейшов до гуманітарного мовлення ― заради підтримки українців, які були та залишаються головною мотивацією для роботи команди мовника.

Цьому потужному емоційному зв’язку, спільним з українцями спогадам, спільним перемогам, мріям та історії телеканал СТБ присвячує свій цьогорічний день народження. І голосами улюблених глядачами зірок знову нагадує, що Все буде добре.

Генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук:

«25 років ― це дата, коли прийнято підбивати підсумки, озвучувати плани і голосно святкувати успіхи. Але в нашій країні триває повномасштабна війна. І ми розуміємо, що найбільше наше досягнення за всі роки ― це наш неймовірний глядач, наші співробітники і партнери. Щодня ви доводите, що у нас спільні цінності. Щодня надихаєте СТБ бути ще кращим, ще сильнішим, і навіть під час війни продовжувати шлях до відновлення, до створення нових надихаючих проєктів. Найбільше, чого ми прагнемо сьогодні ― щоб кожна українська сім’я, кожна дитина були в безпеці, а наші захисники повернулись додому живими. І знаємо як мінімум 25 причин, чому Україна здобуде свою головну перемогу: з таким х-фактором, з таким талантом, вмінням бути мастершефом на будь-якій кухні, з таким неспинним прагненням свободи, готовністю об’єднуватись навіть заради одного і відстоювати справедливість, з такою вірою у серці та любов’ю до своєї країни нас не підкорити нікому. День народження каналу ― найкраща нагода сказати “дякую” кожному з вас за те, що 25 років ми разом. Разом ми сильні!»

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media:

«СТБ ― канал великої гуманітарної місії, прекрасних проєктів та людей. Йому вдалося об’єднати легендарні шоу та кращі серіали, бути попереду в соціальній місіі та у показниках теледивлення. У всіх українців є спогади, пов’язані з СТБ: разом ми вболівали за улюблених учасників проєктів, співчували складним історіям та дізнавались про найважливіші новини і події від «Вікон», першої незалежної інформаційної програми в країні. Зараз СТБ став головною емоційною та гуманітарною підтримкою українців в телеефірі. В новому році життя каналу ми продовжимо бути поруч ― допомагати, підтримувати та показувати головні історіі цього часу. З вірою у наші команди, в наших глядачів та партнерів, що повертають рекламу на екрани, ми будемо знову і знову доводити ― Разом можливо все!»

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