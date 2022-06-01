Вихідні в червні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Зазвичай з початком літа люди по всьому світу планують відпустки, будують плани на довгі вихідні та проводять час на вулиці, доки не стемніє. Але червень 2022 року в Україні не буде таким, як раніше. Це стосується й вихідних.

У червні 2022 року в українців буде менше вихідних, ніж зазвичай. Традиційні для мирного часу вихідні 13 та 28 червня працюватимуть. Усі через війну в Україні – відповідне рішення пояснили законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Тож якщо святковий день випадає на вихідний наступного дня його не переносять. Отже, цього року українці не мають вихідних:

13 червня (понеділок після Трійці);

28 червня (День Конституції).

Загалом у червні 2022 року буде 8 офіційних вихідних, а працювати доведеться 22 робочі дні.

Щодо свят, то Україна 2 червня відзначатиме християнське свято Вознесіння, 11 червня буде Троїцька поминальна субота (Батьківська субота), 12 червня – свято Трійці, а 20 червня – початок Петра. Наприкінці місяця, 28 червня, буде державне свято – День Конституції України.

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