Вознесіння Господнє 2022: все про свято

Вознесіння Господнє 2022: традиції, звичаї та суть свята
Вознесіння Господнє 2022 року святкується 2 червня у православних християн. У чому суть свята Вознесіння Господнього? Яких традицій і звичаїв потрібно дотримуватися цього дня? Що не можна та можна робити в православне свято Вознесіння Господнього? Про все це читайте в нашому матеріалі.
У чому суть свята Вознесіння Господнього?
У 2022 році Вознесіння Господнє святкується 26 травня, тому що завжди це православне свято припадає на 40-й день після Великодня. З назви зрозуміло, що це був останній день, коли Ісус перебував на землі після того, як воскрес. І саме тоді він вознісся на небеса і з’єднався з Богом. Ісус піднявся в небо на очах своїх учнів, яких зібрав попередньо, щоб благословити.
Яких традицій і звичаїв на Вознесіння Господнє 2022 потрібно дотримуватися?
1. У це свято обов’язково проводяться церковні служби та всім вірянам потрібно їх відвідувати.
2. Також традиційно після служби прийнято ходити в гості. З собою потрібно брати спеціальні частування для такого дня: млинці або пироги-драбинки.
3. На Вознесіння Господнє тим, у кого померли батьки, потрібно обов’язково їх пом’янути.
4. У цей день прийнято роздавати милостиню жебракам і хворим, оскільки вважається, що Ісус Христос може під виглядом жебрака або хворої людини подивитися на земне життя людей і на ставлення до нього.
Що не можна робити на Вознесіння Господнє 2022?
1. Не треба смітити на вулиці та плювати, тому що можна попасти в Христа, або він це помітить, перебуваючи під виглядом жебрака чи волоцюги.
2. На Вознесіння Господнє не працюють. Цей день потрібно провести в сімейному колі.
3. Також не можна на Вознесіння проводити чаклунські обряди.
4. На Вознесіння Господнє сваритися суворо заборонено.
5. Не можна в цей день просити у Бога грошей, якщо немає на те великої потреби.
Що можна робити на Вознесіння Господнє 2022?
1. У свято Вознесіння Господнього потрібно обов’язково просити Бога про допомогу і здоров’я.
2. Також дуже бажано вмитися росою – вона в цей день має цілющу силу.
3. Потрібно спекти пиріг-драбинку або млинці.
4. Також на Вознесіння Господнє потрібно ходити в гості та пригощати близьких і нужденних людей своєю випічкою.
5. У це свято потрібно особливо проявляти милосердя до хворих і нужденних. Давати милостиню.
6. В день Вознесіння обов’язково потрібно поминати померлих .
7. Дівчата можуть водити хороводи і ворожити.
8. На Вознесіння Господнє обов’язково відвідайте церковну службу.
9. Потрібно багато і щиро молитися в цей день.
Вітаємо вас із Вознесінням Господнім, дорогі читачі!