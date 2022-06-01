Ведуча Вікна-новини Тетяна Висоцька про Міжнародний день захисту дітей

Щороку 1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Проте, в Україні це скоріше день підведення статистики загиблих дітей: росія з 24 лютого почала повномасштабне вторгнення, й росіяни не дотримуються ніяких правил війни ― сотні українських дітей вбито й скалічено. Журналістка та ведуча «Вікна-новини» і «Таємниці ДНК» на телеканалі СТБ Тетяна Висоцька у своїй колонці для «Новое время» розповіла про жахливу ситуацію в Україні.

Солдати з росії порушують міжнародні договори проведення військових дій в Україні та ведуть обстріли житлових будівель, лікарень та шкіл, що призводить до жертв серед цивільних, в тому числі серед дітей. Крім того, представники влади повідомляють про злочини з боку загарбників проти дітей на тимчасово окупованих територіях.

«В якусь мить ці чи не щоденні трагедії психіка просто відмовляється сприймати. Бо це не лише воєнні злочини чи проти людяності — війна від початку не має нічого спільного з людяністю. Це найгірше, що людська цивілізація 21-го сторіччя могла запропонувати своїм дітям, народжуючи їх на світ. Цьогорічний Міжнародний день захисту дітей — зі страшними цифрами. Від початку повномасштабного вторгнення близько 250 дітей загинули, понад 420 зазнали поранень і ушкоджень. І це попередні дані, бо ніхто не знає точних втрат на тимчасово окупованих територіях. Ще одна особисто для мене разюча цифра — близько 200 тисяч українських дітей вивезено до Росії», ― пише Висоцька.

Загалом більше 7,5 мільйонів дітей постраждали вій війни ― і психологічно, і фізично. Масово з’явилися організації, які надають психологічну допомогу, на каналах вийшли проєкти, де психологи дають консультації українцям. Проте, журналістка наголошує, що це тільки перша допомога.

«Світ вигадав космічні кораблі, збирається на Марс, але світ так і не придумав, як захистити слабких і безпорадних від оскаженілих диктаторів та кривавих воєн. Хто з наших дітей подолає свої травми, а хто поповнить оте втрачене покоління, яке так болюче показали у своїх романах Ремарк та Гемінгвей?» ― запитує вона.

Повний текст статті читайте за посиланням.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.