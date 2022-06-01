Лімончело — один із найпопулярніших лікерів в Італії — став фаворитом і українських поціновувачів міцних напоїв. Доступні інгредієнти та проста технологія дозволяють приготувати лімончело в домашніх умовах. Головне — вибрати свіжі та ароматні лимони. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного лімончело.

Інгредієнти:

бутильована вода — 500 мл (для спирту) або 300 мл (для горілки)

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Спосіб приготування:

Промийте лимони теплою водою, витріть паперовим рушником та акуратно зніміть цедру. Не зачепіть білу м’якоть, тому що лікер може вийти гірким.

Викладіть цедру в трилітрову банку, залийте спиртом (горілкою) та щільно закрийте кришкою.

Настоюйте 15 днів за температури 18–25°C у місці, захищеному від прямих сонячних променів. Раз на добу інтенсивно струшуйте банку.

Процідіть настій через сито або марлю.

Відіжміть цедру насухо.

Приготуйте сироп. Насипте цукор у каструлю з підігрітою водою. Доведіть до кипіння та проваріть на середньому вогні 3–5 хвилин, постійно знімайте білу піну. Охолодіть сироп до кімнатної температури.

З’єднайте лимонну настоянку і цукровий сироп. Розлийте лікер по пляшках, герметично закрийте та настоюйте 7 днів у темному, прохолодному місці.

Пийте лімончело холодним або з льодом у чистому вигляді або додавайте до коктейлів.