3 червня відзначають День янгола Олени. Також День ангела Олени 2022 (іменини Олени) за православним календарем святкують:

у червні: 3, 8, 10 числа;

у липні: 24 числа;

у серпні: 10 числа;

у вересні: 17 числа;

у листопаді: 12 числа;

у січні: 28 числа;

у березні: 19 числа.

Значення імені Олена

З давніх-давен прийнято вважати, що ім’я Олена походить від імені бога Геліоса, ще подейкують, що ім’я Олена прийшло до нас з давньогрецької мови і в перекладі означає “сонячний світло”. Охарактеризувати Олену можна як спокійною, ніжною та лагідною дівчиною. З дитинства вона дуже доброзичлива, завжди легко знаходить спільну мову з дітьми, але їй однаково цікаво перебувати як і в компанії, так і наодинці із самою собою. Олена завжди розвивається, і вважає, що навчання – це дуже важливо і потрібно для життя! Подорослішавши ж, вона стає “трудоголіком”, дуже працездатна, але в той же час і примхлива. Власниці імені Олена дуже цілеспрямовані, і зазвичай домагаються всього задуманого незважаючи на всі перепони, які зустрічаються на їхньому шляху. Цього у них не відібрати.

Вітання з Днем ангела Олени у віршах

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З Днем ангела Олени я тебе вітаю,

Від щирого серця тобі я бажаю,

Щоб ти завжди мріяла і мрії збувалися,

Щоби всі заповітні бажання завжди здійснювалися!

Щоб кожен новий день дарував можливості,

Щоб легко ти долала всі складнощі,

Щоб тобі у всьому щастило,

І все задумане щоб зуміла!

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З Днем ангела Олени вітаю,

І щиро тобі бажаю,

Частіше бути красивою, вбиратися,

І від радості дуже посміхатися!

Нехай не доводиться тобі пізнавати негаразди,

Нехай на твоєму шляху не буває поганої погоди,

Нехай все задумане набуде реальності,

І щоб серед хлопців ти набирала популярності!

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З Днем ангела Олени поспішаю тебе привітати,

І найкращі побажання тобі залишити,

Бажаю, Оленко тобі не знати негоди,

А щоб завжди усміхалася від щастя!

Хай буде будинок завжди наповнений добротою,

І щоб легко все вдавалося, хоч і не завжди простою ціною,

Щоб ти завжди задуманого добивалася,

І щоб більше хорошого з тобою траплялося!

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