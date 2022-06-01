Що приготувати на пікнік: топ-5 найкращих страв

Великдень у 2019 році припадає на 28 квітня, неділю, і українців чекають додаткові вихідні. Це прекрасна можливість організувати дозвілля на свіжому повітрі. Що приготувати на пікнік, щоб максимально насолодитися відпочинком? Читайте в нашому матеріалі топ-5 найкращих рецептів страв.

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Настає сезон пікніків на природі. Які страви можна ще приготувати, крім шашликів? Поки готується м’ясо, прекрасно вгамувати голод допоможуть різноманітні закуски. Прості і смачні рецепти допоможуть вам прекрасно провести час, не витрачаючи зайвих зусиль.

Лаваш із зеленню, сиром та морквою

Інгредієнти:

Лаваш — 1 шт.

Морква — 2 шт.

Сир твердий — 150 г

Сирок плавлений — 150 г

Майонез — 50 г

Зелень за смаком

Спосіб приготування:

Натріть сир, плавлений сирок і моркву на крупну терку. Дрібно наріжте зелень. Додайте майонез та перемішайте. Розкладіть лист лаваша. Розподіліть начинку рівномірно по всій поверхні. Скрутіть лаваш в тугий рулет і наріжте на невеликі рулетики.

Хумус

Хумус можна чудово поєднувати не тільки з грісіні та крекерами, а й зі стеблами селери, огірками, солодким перцем і спаржею. Спробуйте також хумус із квасолі від Юрія Ковриженка або закуску з запеченого буряка та квасолі.

Інгредієнти:

Нут — 100 г

Лимонний сік — 10 мл

Оливкова олія — 20 мл

Зіра подрібнена — 0,5 ч. л.

Копчена паприка — 5 г

Тахіна — 40 г

Спосіб приготування:

Промийте і замочіть нут у великій кількості води на 10—15 годин. Злийте воду, варіть нут 2 години. Не соліть! Відвар процідіть в окремий посуд. Пюруйте нут в блендері до однорідної консистенції, поступово додаючи відвар. В отриману масу додайте оливкову олію, лимонний сік і спеції. Знову все ретельно збийте.

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Швидкі листкові пиріжки

Такі швидкі пиріжки можна готувати з будь-якими начинками на свій смак: сир, ковбаса, шпинат, фета, зелень, яйця. Спробуйте також простий рецепт пирога зі шпинатом і сиром.

Інгредієнти:

Листкове тісто — 1 уп.

Ковбаса — 200 г

Сир — 100 г

Яйце — 1 шт.

Зелень за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте дрібно ковбасу. Сир натріть на крупній тертці. Зелень дрібно наріжте. Перемішайте між собою. Розкачуємо тісто і викладаємо начинку. Скручуємо тісто рулетом, який потім нарізаємо кружечками. На застелене пергаментом деко викладайте кружечки, зверху змащуючи яйцем. Запікайте 15 хвилин в попередньо розігрітій до 220 градусів духовці.

Фрукти і овочі на шпажках

Такі легкі та швидкі закуски можна комбінувати на свій смак. Від класичних із сиром і шинкою до фруктових асорті.

Інгредієнти:

Шинка — 200 г Сир — 200 г Маслини — 100 г Помідори — 200 г Болгарський перець — 200 г

Спосіб приготування:

Шинку і сир наріжте кубиками. Помідори і перець наріжте на пластинки. Візьміть шпажку і нанизуйте по черзі на неї всі інгредієнти.

Сирні коржики

Інгредієнти:

Сир — 200 г

Йогурт без добавок — 200 г

Яйця курячі — 2 шт.

Борошно — 100 г

Куряча грудка відварна — 100 г

Твердий сир — 100 г

Зелена цибуля — за смаком

Спеції — за смаком

Спосіб приготування:

Натріть сир на крупній тертці. Змішайте сир, яйця, борошно і спеції. Вимісіть тісто. Розділіть отримане тісто на 2 частини, додавши в одну з них зелену цибулю. Розігрійте сковороду, вилийте 0,5 склянки тіста. Накрийте кришкою на 3 хвилини. Потім підніміть кришку і посипте сиром та залийте залишками тіста. Знову накрийте кришкою на 4 хвилини. Переверніть корж і смажте під кришкою ще 2 хвилини.

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Приємного відпочинку та гарного настрою!

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