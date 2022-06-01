Страви зі шпинатом: топ-5 варіантів приготування
01.06.2022
Сьогодні ми розкриємо секрети, як готувати смачні страви зі шпинатом. У топ-5 добірці суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича ви знайдете рецепти на будь-який смак. Як готувати страви зі шпинатом — дізнайтеся вже зараз!
Макарони з помідорами і шпинатом
Інгредієнти:
- 450 г макаронів
- 3 ст. л. оливкової олії
- 230 г свіжого листя бебі-шпинату (з обрізаними стеблами)
- 450 г помідорів чері
- Сир «Пармезан»
- Сіль
- Перець чорний мелений
Приготування:
- Відварити макарони в підсоленій воді.
- Натерти сир, розрізати помідори навпіл.
- Розігріти у великій сковороді оливкову олію, викласти половинки чері, листя шпинату. Готувати 2–3 хв., періодично помішуючи. Шпинат має трохи зів’янути.
- Готові макарони викласти в пательню з помідорами та шпинатом. Посолити, поперчити й акуратно перемішати.
- Подавати на великих круглих тарілках, посипавши тертим «Пармезаном».
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Суп зі шпинатом
Інгредієнти:
- 2,5 л води або бульйону
- 2–3 картоплини
- 0,5–1 морква
- 1 біла цибулина
- ½ пакета замороженого шпинату
- 1–2 курячих яєць
- 1–2 ст. л. вершкового масла
- 1–2 ст. л. олії
- Прянощі (майоран, базилік, петрушка — на вибір)
- 1 лавровий листок
- Сіль
- Перець чорний горошком
Приготування:
- Почистити картоплю, нарізати невеликими шматочками. Опустити в киплячу воду чи бульйон, варити 10 хв. (до напівготовності).
- Почистити, дрібно нарізати цибулю. Обсмажити до ніжно-золотистого кольору.
- До цибулі додати терту моркву. Смажити 3–4 хв.
- Готові цибулю та моркву додати в каструлю з картоплею.
- Розтопити в сковорідці вершкове масло, викласти шпинат. Тушкувати 5 хв., щоб шпинат повністю розморозився.
- Додати в суп готовий шпинат, перець горошком, лавровий лист, прянощі.
- Злегка збити яйця. Розмішати інгредієнти в каструлі так, щоб у центрі утворилася невелика воронка. Влити в неї тонким струменем яйця, постійно помішуючи.
- Варити суп ще кілька хвилин. Після вимкнення накрити кришкою та залишити настоюватися 15 хв.
Фритата зі шпинатом
Інгредієнти:
- 4 курячі яйця
- 250 г шпинату
- 70 г твердого сиру
- 40 г вершкового масла
- 1 ч. л. соєвого соусу
- 5 г мускатного горіха
- Помідори чері — для прикрашання (за бажанням)
Приготування:
- Шпинат ретельно промити, очистити від стебел, просушити серветкою. Дуже дрібно нарізати.
- У пательні розігріти половину вершкового масла, викласти туди шпинат. Додати мускатний горіх.
- До шпинату додати соєвий соус. Тушкувати 4–5 хв. на середньому вогні.
- Злегка збити яйця. На середній терці натерти сир, додати до яєць. Перемішати.
- У миску до яєць та сиру викласти готовий шпинат.
- Круглу сковороду зі знімною ручкою змастити вершковим маслом. Розігріти духовку до 170 °C.
- Перелити в сковорідку яєчну масу. Смажити 3–5 хв., щоб схопився нижній шар.
- Викласти на поверхню фритати половинки помідорів чері. Випікати в духовці 5–7 хв.
- Готову фритату викласти на блюдо, прикрасити базиліком. Подавати гарячою.
Курка зі шпинатом і помідорами
Інгредієнти:
- 550 г курячої грудинки
- 2–3 помідори сорту «сливки»
- 170 г бебі-шпинату
- 0,25 скл. сухого білого вина
- 1 зубок часнику
- 0,5 ч. л. сушеного орегано
- 0,5 ч. л. солі та приправ
- 0,25 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 ст. л. олії
Приготування:
- Нарізати кружечками помідори.
- Часник почистити, подрібнити.
- Посипати куряче філе часником, орегано, сіллю, перцем. Розігріти вершкове масло в сковороді на середньому вогні, викласти туди курку.
- Готувати 15–20 хв., перевернувши м’ясо за цей час один раз.
- Влити в пательню вино. На курку викласти скибочки помідорів. Готувати 2–3 хв. під кришкою, щоб прогрілися томати.
- Додати шпинат. Готувати ще 2–3 хв.
- Готову страву подавати гарячою.
Салат з тунцем і шпинатом
Інгредієнти:
- 150 г консервованого тунця
- 2 пучки шпинату
- 1 огірок
- 2–4 помідори
- 3 ст. л. олії
- 1 ч. л. діжонської гірчиці
- 1 ст. л. лимонного соку (чи будь-якого іншого цитрусового)
- Сіль
Приготування:
- Промити шпинат у холодній воді, обсушити паперовим рушником.
- Листочки шпинату покласти в миску для салату.
- Помити огірок, нарізати на тоненькі скибочки.
- Помити помідори, також нарізати на тоненькі скибочки.
- Додати в миску зі шпинатом огірок, помідори й подрібнений тунець.
- Приготувати заправку. Перемішати й злегка збити олію з лимонним соком і діжонською гірчицею.
- Полити салат заправкою, посолити за смаком. Замість інтенсивного перемішування злегка розворушити інгредієнти.
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