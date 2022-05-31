Спаржа – це мабуть один із найуніверсальніших гарнірів, який ідеально поєднується практично з будь-якою стравою і дуже прикрашає тарілку. Також, спаржа є дуже корисним продуктів, оскільки багата на вітаміни А, В1, В2, В5, В6, С, Е, Н і РР. Якщо правильно приготувати спаржу, то тут залишаються практично всі вітаміни.

Опис спаржі

Спаржу можна вважати одним з найбільш збалансованих та поживних овочів, так як у ній міститься мала кількість жирів, холестерину та натрію. Також у спаржі міститься багато мінералів та вітамінів, а також фолієва кислота. Завдяки великій кількості вітамінів, спаржа надає енергії, прибирає авітаміноз та підтримує гарний настрій.

Готувати спаржу можна різними способами – смажити на сковорідці, запікати в духовці або грилі, варити. У будь-якому вигляді, вона по-своєму смачна. Ми підготували найбільш поширений рецепт приготування спаржі – це щось середнє між приготуванням спаржі на пару та її варінням. Готуючи спаржу саме таким чином, ви збережете максимальну кількість вітамінів, що містяться в ній. А час приготування триває не більше 10 хвилин.

Більше по темі: Що приготувати на сніданок з вівсянки

Особливості вибору спаржі

Купуючи спаржу – зверніть увагу на її втечі. Зазвичай найсмачніші довжиною приблизно 16 см (плюс, мінус 1 або 2 см). Їхні верхівки повинні бути пружними. Якщо ж пагони виглядають млявими, то не варто їх брати.

Покрокове приготування спаржі

Для приготування спаржі вам знадобиться:

– до 500 г спаржі;

– сіль для засолу води;

– 1 зубчик часнику.

Для чищення спаржі краще використовувати картопляне чищення або звичайний ніж. Зелену спаржу потрібно чистити від середини та донизу, верхню частину не треба чіпати. У велику широку сковороду налийте води приблизно на 2 см, додайте туди 1/4 чайної ложки солі та часник. На сильному вогні довести воду до кипіння. Коли вода в сковороді закипить, викладіть на неї спаржу в один рівний шар і накрийте кришкою. Якщо вода не перекриває саму спаржу – нічого страшного, у моменті кип’ятіння води вона підніметься. Якщо спаржа тонка, варіть її на сковороді 1-2 хвилини. Спаржу середнім розміром слід варити до 5 хвилин. Велику спаржу слід потримати на сковороді до 7 хвилин. Після цього дістаньте спаржу зі сковорідки та злегка промийте під холодною водою, щоб зупинити процес приготування. Викладіть на тарілку, додайте спецій за смаком, полийте спаржу олією та за бажанням можете видавити краплю лимонного соку.

Спаржа готова! Насолоджуйтесь її смаком із улюбленим вами гарніром!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.