Після повномасштабного вторгнення росії в Україну багато хто з нас має проблеми зі сном. Причиною цього є постійні стреси, тривога, паніка та багато іншого. Однак сон дуже важливий для кожного, адже він перезавантажує системи організму, дозволяє відчувати себе бадьорим і бути продуктивним. Що ж робити, якщо не можеш заснути? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

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В умовах війни не завжди легко заснути. Причин тому дуже багато, і поганий сон, на жаль, є поширеним явищем серед українців. Однак треба пам’ятати, що брак сну може негативно впливати на загальний стан людини і на роботу мозку. Що ж робити, якщо не можеш заснути?

Ось 7 дієвих порад у боротьбі з безсонням:

Спробуйте лягати і прокидатися в один і той самий час, навіть якщо не спиться. Оберіть час, коли ви найбільше відчуваєте сонливість. Пам’ятайте, що перші 3 години сну дають організму змогу відновитися на 70%.

Мелатонін виробляється в найбільшій кількості в цілковитій темряві. Тому що темніше в кімнаті, то швидше людина засинає і міцніше спить. Якщо у вас немає можливості прибрати джерело світла, скористайтеся маскою для сну.

Не читайте новини мінімум за пів години до сну.

Щоб заснути, треба лягти, розслабитися і закотити очі догори. Навіть якщо не хочеться спати, то мозок усе одно подаватиме потрібні сигнали організмові, і сон з’явиться.

Застосуйте дихальні техніки: прислухайтеся до власного дихання, рахуйте свої вдихи і видихи до 10, спробуйте вдихати і затримувати дихання, а потім повільно видихати.

Якщо від сну вас відволікають якісь звуки, постарайтеся створити умови максимальної звукоізоляції за допомогою беруш або навіть шапки.

Якщо не вдається заснути, спробуйте встати і зайнятися тими справами, які зазвичай вас заспокоюють: в’язання, миття посуду, читання ― що завгодно. Як тільки з’явиться найменше бажання заснути — йдіть у ліжко.

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