Чим замінити сіль в умовах її дефіциту: поради від Євгена Клопотенка

Зараз люди відчувають дефіцит кам’яної солі, оскільки через війну припинив роботу найбільший в країні та Східній Європі виробник солі – держпідприємство “Артемсіль”. Український шеф-кухар та переможець шоу «МастерШеф» Євген Клопотенко розповів, як українцям легше пережити нестачу солі.

Фото – Instagram Klopotenko

У своєму блозі в Instagram кулінар запропонував два варіанти. Перший – споживати менше солі, за що організм вам лише подякує. Другий – компенсувати сіль за рахунок інших продуктів

“Розумію, що з сіллю трохи зникло почуття стабільності. Так як і з гречкою. Але є два моменти. Перший: якщо ви таки маєте сіль, то додавайте її менше. Тиждень-два, ваші рецептори адаптуються, і ви зрозумієте, що можливо до цього їли занадто багато солі, це буде корисніша історія”, – пояснює Клопотенко.

“Другий момент: щоб компенсувати сіль у їжі – додавайте вже солоні продукти. Соєвий соус, бринза, сулугуні, взагалі будь-який сир, солоні горішки, оселедець. Якщо є розсіл із торішніх огірків/помідорів, то додати трохи до борщу, і це зробить його солоним”, – також говорить він.

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