Освіжаючі напої: 13 простих рецептів

Уже дуже скоро настане перший день літа, а це означає, що нас чекає цілих 92 спекотних дні! Склянка прохолодного напою в спеку – справжній порятунок! А приготувавши його самостійно, ви зможете відмовитися від газованої води і магазинних напоїв! Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Шева Дімарик зробив добірку 13 найкращих освіжаючих літніх напоїв, які можна легко і просто приготувати вдома. Читайте в матеріалі.

Полуниця, лайм, огірок

Інгредієнти:

нарізана полуниця – 1 скл.

1 скл. нарізаніх огірки – 1 скл.

1 скл. нарізаний лайм – 2 шт.

2 шт. листя м’яти – 1/4 скл.

1/4 скл. холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

У глечику змішати лід, лайм, полуницю і огірки. Листя м’яти подрібнити і додати в глечик. Залити холодною фільтрованою водою. Трохи почавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. Дати постояти мінімум 1 годину.

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Полуниця, лимон і базилік

Інгредієнти:

полуниця, розрізана навпіл – 4–6 ягід

лимон (нарізаний) – 1/2 частина

свіжий базилік – невелика жменя

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

Наповнити глечик льодом і фруктами. Листя базиліка подрібнити і додати в глечик, щоб він віддав свій аромат. Залити холодною фільтрованою водою. Дати постояти принаймні 1 годину. Якщо немає часу чекати, поколоти фрукти виделкою, щоб вони швидше дали сік.

Чорниця і апельсин

Інгредієнти:

апельсин (нарізаний) – 2 шт.

2 шт. чорниця – жменька

жменька холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

Змішати всі інгредієнти в глечику. Поставити в холодильник на 2–24 години, щоб дозволити воді настоятися. Можна розчавити чорницю, щоб вона дала більше соку.

Кавун і м’ята

Інгредієнти:

кавун (нарізаний) – 500 г

500 г листя м’яти

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

Змішати кавун, м’яту і лід в глечику, а потім залити водою. Залишити в холодильнику на 2–8 годин. Для отримання більш яскравого смаку кількість кавуна і м’яти можна збільшити.

Апельсин і огірок

Інгредієнти:

апельсин (великий) – 2 шт.

2 шт. лимон – 1 шт.

1 шт. огірок (великий) – 1/2 частина

1/2 частина свіжа м’ята – 1 жменя

1 жменя холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

Апельсини, лимон і огірок нарізати, покласти в глечик, залити водою. Трохи придавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. М’яту подрібнити, додати в глечик.

Апельсин і кінза

Інгредієнти:

кінза / м’ята / базилік

апельсин (нарізаний) – 2 шт.

2 шт. холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

У глечику змішати лід і нарізані апельсини. Листя кінзи подрібнити і додати в глечик. Залити холодною фільтрованою водою. Трохи придавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. Дати постояти мінімум 1 годину.

Грейпфрут і розмарин

Інгредієнти:

грейпфрут (нарізаний) – 1/2 частина

1/2 частина розмарин – кілька гілочок

кілька гілочок холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

У глечику змішати лід і нарізаний грейпфрут. Додати розмарин. Залити холодною фільтрованою водою. Залишити в холодильнику на ніч.

Малина, пелюстки троянди і ваніль

Інгредієнти:

малина – 200 г

200 г ваніль – паличка

паличка пелюстки троянди

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

У глечику змішати всі інгредієнти. Залити холодною фільтрованою водою. Залишити в холодильнику на ніч.

Чорниця і лаванда

Інгредієнти:

чорниця – 250 г

250 г квіти лаванди

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

У глечику змішати ягоди і квіти лаванди і залити водою. За бажання ягоди можна придавити. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин. При подачі додати лід.

Ківі та огірок

Інгредієнти:

ківі (очищені) – 6 шт.

6 шт. очищений огірок (великий) – 1 шт.

цукор – за смаком

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

За допомогою блендера перемішати до однорідної маси ківі, огірок, цукор і 2 склянки води. Перелити в глечик і влити ще 4 склянки води. Додати лід. При подачі прикрасити шматочками ківі.

Диня, лайм і малина

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Інгредієнти:

диня (невелика зріла) – 1 шт.

цукор – 1/2 склянки

лайм – 5 шт.

малина – 1 стакан

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

Розрізати диню навпіл, видалити насіння ложкою, очистити м’якоть від шкірки і нарізати шматочками. Подрібнити диню в блендері. Використовуючи сито, віджати сік. Перелити сік дині в глечик і додати 4 склянки води. Вичавити сік з лайма і розмішати в ньому цукор до повного розчинення. Перелити лаймовий сік в глечик, додати туди ягоди малини і лід.

Кавун і кокос

Інгредієнти:

м’якоть кавуна (очищена від кісточок) – 0,5 кг

кокосова вода – 4 скл.

свіжовичавлений сік лайма – 2 ст. л.

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

Подрібнити кавун у блендері. Через сито віджати кавуновий сік. Перелити його в глечик. Додати кокосову воду і сік лайма. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину. Подавати з льодом.

Манго і лайм

Інгредієнти:

манго (нарізати шматочками) – 2 скл.

свіжовичавлений сік лайму – 2 ст. л.

цукор – 4 столові ложки

холодна фільтрована вода

лід

Приготування:

Перемішати все, крім льоду, за допомогою блендера. Додати лід.

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