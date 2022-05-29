Що чекає всі знаки зодіаку 30 березня 2022 року? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ і будьте готові до всіх сюрпризів долі.

Овен

У вас не вийде успішної розмови. Багато агресії і стресу накопичилося за цей місяць. Пам’ятайте, що заняття спортом допоможуть знизити стрес.

Телець

Якщо ви простягнете своїм близьким активну руку допомоги і будете поряд з ними у вирішенні будь-яких проблем, то зможете наповнитися позитивною енергією.

Близнюки

Будь то в особистому житті чи на роботі, ви знаєте, як мотивувати людей після виникнення проблем. Ви майстер надати іншим сміливості. А про себе коли подумаєте?

Рак

У вас з’являться нові друзі, а старих знайомих ви пізнаєте з нового боку. Можливо, не з найкращого.

Лев

Ваш останній професійний успіх приніс вам фінансову вигоду, і ви по праву можете цим пишатися. Тепер ви справді можете насолоджуватися ситуацією, і більше не потрібно думати про дедлайни.

Діва

Ви відчуваєте себе розслабленими і абсолютно безтурботними. Зараз головне залишатися вірними старим поглядам і цінностям, не зраджувати своїм принципам.

Терези

Ви повинні відсвяткувати свій позитивний підйом. Знайдіть час, щоб поспілкуватися з друзями або близькими і провести кілька веселих годин. Зрештою, від життя потрібно отримувати найкраще.

Скорпіон

Скорпіони відчувають емоційний хаос. Але друзі поруч, щоб підтримати вас і переконати в правильності рішень, які ви ухвалили.

Стрілець

Підніміть свій настрій, адже ви скоро відкриєте для себе нові перспективи. Закоханість і окриленість чекають на вас. Відкрийте своє серце новій людини.

Козеріг

Ви багато працюєте, дуже перевантажені завданнями. Ваше фінансове становище залишає бажати кращого. Та на вашому шляху скоро постануть справжні трампліни для злетів.

Водолій

Вам варто трохи відпустити ситуацію і провести неквапливий день, щоб розслабитися. Це дасть нову енергію.

Риби

У вас приголомшлива харизма, і ви вмієте заразити людей своєю життєрадісністю. Сьогодні особливо доречні роботи на свіжому повітрі, прогулянки або барбекю з друзями.

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