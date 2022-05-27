В ефір новинного об’єднаного телемарафону повернулась ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька. З початку війни вона тримала домашній фронт із двома дітьми, поки чоловік воює у територіальній обороні.

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Через три місяці війни ведуча нарешті змогла повернутися додому до Києва, побачити чоловіка вперше з 24 лютого, а також вийти на улюблену роботу і сісти у кадр. Про свої враження від першого за довгий час ефіру Тетяна розповіла у коментарі:

Я дивилася на фото з підвалу-укриття моїх мужніх колег у лютому-березні і переживала. Співпереживала з ними ті холодні ночі. Тепер я теж працюю з «бункера», як його жартома називають.

У перший марафонський день ще й «пощастило» працювати на два ефіри з резервної студії в укритті під час повітряної тривоги. Тоді вперше побувала в легендарному підвалі, де мої колеги ночували перші тижні війни. Позаду наш красивий стяг, стільці, ніби в залі присяжних в омріяному українцями Гаазькому трибуналі для російських злочинців. І за спиною обігрівач. Чесно – не поміг, в Києві було холодно. Але то дрібниці у порівнянні з окопами.

Тішуся, що можу бути долученою до інформаційного фронту – заради нашої перемоги!

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