Помер Енді Флетчер – засновник гурту Depeche Mode

Легендарний засновник Depeche Mode помер передчасною смертю. Клавішник і один із засновників британської групи Depeche Mode Енді Флетчер помер на 61-му році життя, пише прес-служба гурту в Instagram.

Причина смерті музиканта невідома. Проте колеги Ендрю назвали її передчасною. Вони пообіцяли, що підтримають сім’ю друга та допоможуть його рідним пережити цей важкий час.

«Ми вражені і сповнені смутку у зв’язку з передчасною смертю нашого дорогого друга, члена сім’ї та колеги по групі Енді «Флетч» Флетчера. Флетч мав справжнє золоте серце, він завжди був поруч, коли ви потребували підтримки, жвавої бесіди, гарного сміху чи холодної пінти пива. Наше серце з його сім’єю, і ми просимо вас пам’ятати про них і поважати їхнє приватне життя у цей скрутний час», – йдеться у повідомленні групи.

У коментарях до допису лише за годину зібралося дуже коментарів зі співчуттями. Це справді велика втрата для світу музики, адже Флетчер мав неповторний стиль, який вплинув не на одне покоління музикантів у багатьох країнах світу.

Енді Флетчер і Depeche Mode

Енді Флетчер стояв біля витоків Depeche Mode. Ще у 1980 році він разом зі шкільним знайомими Вінсом Кларком та Мартіном Гором заснував свій перший гурт – Composition of Sound. Тоді в британському місті Ноттінгем він ще грав на бас-гітарі.

Після приєднання до колективу Девіда Гаана, вони перейменувалися на Depeche Mode. А Флетчер перейшов на інструменти, за володіння якими його полюбили фани зі всього світу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.