Солдати з росії прийшли в Україну «асвабаждать» «братскіє народи», проте насправді обстрілювали й обстрілюють цивільних українців. Тільки під Києвом вщент були зруйновані Бородянка, знищені будинки в Ірпені, Бучі, Макарові. росіяни влаштували геноцид українців по всіх напрямах наступу, знищили Волноваху та Маріуполь. Хто зі знаменитостей втратив свої домівки разом з іншими українцями, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 6 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Більше трьох місяців росія руйнує інфраструктуру та знищує домівки тисяч українців, серед яких і знаменитості.

Танцівниця Ілона Гвоздьова після двох місяців життя біженця в Італії повернулася додому в україну, проте в домівку в Ірпені вона не змогла повернутися ― її просто немає.

«Коли я приїхала і подивилася своїми очима на будинок, було таке враження, ніби дах просто піднявся вверх від вибуху і потім опустився. Тріщини по всіх стінах. Біль, злість, ненависть, жорстокість. Хотілося, можливо, зробити їм так боляче, як нам», ― каже танцівниця.

У зруйнованому окупантами селі Дмитрівка був будинок співачки Світлани Тарабарової. Вона залюбки показувала раніше свій маєток на 160 м² ― її мрія дитинства. Поки вона не може повернутися додому через заміновані території.

Снаряд потрапив у двір будинку Ігоря Кондратюка у перші дні російського вторгнення. Весь час війни він волонтерив у Львові, а коли потрапив додому, побачив «подарунок» від окупантів ― українські рятувальники розмінували снаряд від «Градів», який залишався вдома у Кондратюка. Продюсер записався на компенсацію від держави, але гроші візьме тільки у разі, якщо вони будуть за рахунок репарацій росії.

Співачка Ольга Цибульська повідомила, що квартиру її батьків знищили під час бомбардування.

«Вона пострілена наскрізь, з усіх сторін розбиті стіни, впала стеля. Є частина квартири, куди не можна взагалі зайти через це», ― говорить Цибульська.

Співачка одразу евакуювала батьків на Захід, і зараз вони приїхали додому, щоб забрати мамині картини, але все під завалами, нічого не залишилося. І Оля переживає за них ― бо мама дуже цінувала свої малюнки.

Співачка Вікторія Смеюха від руйнування батьківської квартири у Харкові відходить досі ― коли туди потрапив снаряд, там була її сім’я.

Продюсер Ані Лорак та Міки Ньютон Юрій Фальоса також постраждав від обстрілів ― загорілася його домівка. Хоча пожежу вдалося загасити, жити до відновлення там неможливо.

Оселя фронтмена «Друга Ріка» Валерія Харчишина відновленню не підлягає ― після влучання вона згоріла вщент. Він зазначив, що у його дітей тепер просто немає дому, немає їхньої України.

«Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю», ― каже співак.

Пережити втрату оселі ― непросто, погоджуються психологи. Але подумайте ― ви та ваші близькі живі та здорові.

«Залишилися розум, воля, ваші руки та здатність мріяти. Треба пам’ятати, що думка є матеріальною. Треба вже починати в думках будувати образ майбутнього житла. Розумію, що зараз це складно, тому пропоную скористатись «правилом трьох опор»: перша — у собі, друга ― у знайомих та родичах, третя ― держава, волонтери або громадські організації», ― каже психолог Андрій Жельветро.

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