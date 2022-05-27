У неділю, 29 травня, о 21:00 одночасно у Берліні та Києві пройде другий благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar.

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Мета заходу залишається незмінною – привернути увагу світової спільноти до драматичних подій, що відбуваються в Україні, зібрати кошти для закупки медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим, зокрема придбати хірургічні рентген апарати С-арки. Таке обладнання використовується для проведення операцій під контролем рентгенівського випромінювання, таких як вилучення уламків або фіксація кісток. Планується закупка хірургічних рентгенапаратів С-арки для 12 регіонів, що знаходяться поблизу ведення бойових дій¸ а також залучені до надання медичної допомоги пораненим і постраждалим. Вартість однієї одиниці стартує від 100 тисяч євро. Фандрейзинг відбуватиметься через глобальну ініціативу United24, а всі донати будуть автоматично перераховані на рахунки НБУ, закріплені за Міністерством охорони здоров’я.

Захід буде присвячений мужньому українському опору впродовж 3-х місяців незламної боротьби проти рф. Організатори наголошують, що Київ – це серце України та столиця свободи, яка ніколи не була і не може бути завойованою. А тому глядачі в усьому світі мають памʼятати, що саме тут – колиска Європи та місце, звідки почалася наша історія. Ключові меседжі проєкту – #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeople.

Артисти виступатимуть наживо з Києва, а також з його міста-побратима Берліна. Саме там, біля Бранденбурзьких воріт, розташується сцена, з якої до телевізійної аудиторії та глядачів на площах міст звертатимуться ведучі Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна. Серед учасників заходу – Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитіла, ONUKA, alyona alyona та багато інших. Також спеціальними гостями заходу стануть переможці “Євробачення 2022” – гурт Kalush Orchestra, що сколихнули весь світ композицією “Стефанія” і принесли Україні таку важливу та бажану перемогу на культурному фронті.

У межах двогодинного ефіру, який ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн Європи та світу, а також стрімінгові платформи та соцмережі, – політичні лідери, музиканти, митці, громадські активісти, актори, художники, спортсмени, волонтери з усієї планети комунікуватимуть з багатомільйонною аудиторією з проханням підтримати Україну. З нагоди заходу у багатьох країнах світу українці та місцеві мешканці зберуться для перегляду телемарафону.

В Україні телемарафон показуватимуть усі телеканали та платформи, що транслюють марафон “Єдині новини”, серед яких і телеканал СТБ.

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