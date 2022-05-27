Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 28 травня 2022 року. Як правильно провести день? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 28 травня 2022 року від експертів СТБ.

Овен

Вдалий день для кар’єри, встановлення ділових відносин з впливовими людьми, звернення до керівництва. Ваша активність на роботі неодмінно принесе вагомі результати. Якщо добре продумаєте свої дії, у недалекому майбутньому вас чекає успіх.

Телець

Критичний день, який може призвести до труднощів в особистому житті та ускладнень у спілкуванні з друзями й родичами. Шукайте способи зміцнення власних позицій, проявляйте ініціативу і наполегливість. Несподівана перешкода, пов’язана з підступами недругів, може позначитися на досягненні поставлених цілей, проте зірки рекомендують не ухвалювати кардинальних рішень: будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас.

Близнюки

Життєвий потенціал на високому рівні, посилюється інтуїція, однак незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити.

Рак

Будьте уважні при роботі з діловими паперами, документами або матеріальними цінностями ― імовірні проблеми стануться саме через них. Уникайте впертості і прагнення в усьому головувати ― небажання працювати в колективі створить вам багато проблем.

Лев

Не виключені несподівані повороти долі. Жінок-Левів чекає деяка метушня або необхідність виконання обтяжливих обов’язків. У чоловіків-Левів можлива цікава пропозиція, що змусить проявити максимальну активність і працездатність, проте укладені угоди й домовленості, швидше за все, не принесуть бажаних результатів.

Діва

Не виключено, що саме сьогодні почнеться період, пов’язаний з духовним зростанням, визначенням пріоритетів і вмінням правильно спрямовувати свою енергію. Імовірний успіх, який буде визначений правильною оцінкою ситуації, умінням встановлювати необхідні зв’язки і досягати мети мінімальними зусиллями.

Терези

Може статися щось, що серйозно вплине на ваші справи або стан здоров’я. Розбіжності, упертість в обстоюванні своєї думки або небажання прислухатися до аргументів партнера порушать рівновагу і довірчу обстановку. Знизити негативні тенденції дня можна тільки високими моральними якостями.

Скорпіон

Ваші дипломатичність і вміння прощати помилки можуть створити сприятливі умови для зміцнення сімейного комфорту або матеріального добробуту. Однак ваш життєвий потенціал такий високий, що вам буде важко об’єктивно оцінити стан речей або справжнє ставлення до вас партнера. Не робіть поспішних висновків, вгамуйте надмірну гординю і прислухайтеся до інтуїції.

Стрілець

Початок дня потребуватиме ухвалення важливих рішень в особистому житті. Цілком можливі серйозні зміни: як позитивні, так і негативні. Може статися й так, що ви припините всі стосунки з партнером або, навпаки, знайдете гармонію і радість.

Козеріг

Доля, як і раніше, перевіряє вашу витримку, цілеспрямованість, вірність життєвим принципам. Будь-які плани, соціальні контакти, особисті зустрічі матимуть короткочасний характер і згодом негативно позначаться на просуванні по службових сходах або фінансовому успіху.

Водолій

Небезпечний день, який може призвести до труднощів у сімейних і професійних справах. Можливе необ’єктивне ставлення до вас колег або начальства. Проявіть терпимість і витримку. Імовірні проблеми в особистому житті або спілкування з небажаними людьми, ускладнення зі здоров’ям.

Риби

День вкрай несприятливий. Несподівані неприємності можуть значно ускладнити взаємини з друзями. Не переоцінюйте своїх можливостей ― проявіть більше практичності і реалізму, інакше вам не уникнути поразки. Зірки рекомендують у цей день поводитись стриманіше, ніж завжди.

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