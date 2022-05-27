ДобріІсторії Владислав Цимбалюк про гуманітарну допомогу

Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» та фіналіст «МастерШеф. Професіонали-3» на СТБ Владислав Цимбалюк допомагає не лише на кулінарному фронті, а й на гуманітарному. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну ним, разом з командою волонтерів, були розіслані сотні тонн гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

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Війна мене застала, як і більшість українців, вдома. Це був будній день, 5 ранку. Всі говорили про можливе вторгнення росії, але я не очікував, що це дійсно станеться. Уявити таке у 21-му сторіччі майже неможливо. Не вірив, що це відбудеться тут і зараз, у нас за вікном. Мене розбудили зі словами: «Вставай, почалось». Я підійшов до вікна, у місті, на перший погляд, все було на своїх місцях, а ось люди внизу вже почали рухатися, збиратися, виїжджати. Я почув вибухи. Емоції від цього були, звичайно, дуже неоднозначні. Не знаєш, чого очікувати далі. Була тривога, відчуття того, що ти не розумієш, як діяти, ухвалюєш інстинктивні рішення.

Відправили маму, сестру і племінницю поїздом до Закарпаття. Вони виїхали майже без речей. Там було дуже холодно, тому зателефонували та попросили привезти їм одяг. Ми з татом зібралися і поїхали до них, аби допомогти з їжею та одежею. Далі я пішов у військкомат. Пройшов медкомісію, але мені сказали, що моя черга ще не прийшла. Після цього я зрозумів, що маю допомагати інакше, маю бути корисним. Зупинився на деякий час у Чернівцях, там вступив до волонтерського штабу захисту України. Допомагав відправляти гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує, допомагав хлопцям, які готували для територіальної оборони та ЗСУ. Щодня ми надсилали десятки тонн гуманітарної допомоги. В хороші дні це були навіть сотні тонн гуманітарки по всій Україні. Мені хотілось допомагати ще більше. Тому паралельно з волонтерським штабом я організував власний збір коштів. У когось є можливість допомогти, інші ж – потребують цієї допомоги. На зібрані кошти були придбані препарати для персональної аптечки бійців ЗСУ, територіальної оборони, медикаменти першої необхідності, а також продукти для внутрішніх переселенців. За декілька тижнів роботи у штабі я приїхав до Києва, адже почув новину про звільнення міст на Київщині від окупантів, дізнався, що людям потрібна допомога. Продовжую збір коштів, аби допомагати українцям. Закуповуємо харчі та речі першої потреби для жителів Бородянки та інших міст на Київщині, які постраждали від дій окупантів.

Також багато людей звертається із соцмереж, просять про допомогу. Ми все робимо з командою! Всі, хто якось допомагає, хто не сидить без діла, хто залишився в Україні – це все одна команда!

Якщо кожен робитиме щось для перемоги, якщо кожен не сидітиме без діла, а буде намагатися зробити щось корисне, зробити більше, ніж він може, так ми однозначно переможемо. Адже за нами правда, ми на своїй території. Треба думати лише про перемогу, не розглядати інші варіанти. Робити все для цього. Чим більше допомоги від кожного, тим ближча перемога! А після неї чекаю на продовження «МастерШеф. Битва сезонів» в ефірі СТБ.

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