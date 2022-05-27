Суддя Нацвідбор на СТБ Тіна Кароль їздить по Європі із благодійними концертами, на яких збирає гроші для українців, які постраждали від війни та для наших військових. Під час відвідин Каннського фестивалю 2022 Тіна Кароль розповіла, що її батько вступив до лав ТРО та захищає Україну незважаючи на те, що йому більше 60-ти років.

Фото – Natalia Kurgan

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Тіна Кароль поспілкувалася із журналістами видання Le Figaro де розповіла, про рішення батька.

«В Україні мешкає моя родина і весь мій творчий колектив. Вони чекають на мене. Звісно, я не знаю, коли зможу з ними побачитися. Як вони почуваються? Гнів та страх. Але вони якось продовжують жити. Батько міг виїхати з країни у 67 років (вік для мобілізації в Україні ― від 18 до 60 ― прим. ред.), але хоче залишитися захищати Україну. Він приєднався до добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було непросто», ― розповіла Тіна.

Як відомо, благодійний вечір на підтримку кіноіндустрії України на 75-му Каннському кінофестивалі за участі Тіни Кароль відбувся 19 травня. В рамках вечора зібрали кошти до фонду ICFR на підтримку українських кінематографістів, а також до фонду DOCU DAYS UA на підтримку кіноспільноти України.

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