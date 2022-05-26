Ксенія Мішина розповіла, як дізналася про початок війни та тікала від вибухів у Борисполі

Українська актриса та суддя шоу «Україна має талант» Ксенія Мішина 24 лютого вночі опинилася в аеропорту у Борисполі. Зірка не вірила чуткам у можливість російського вторгнення. Вона планувала відпочити у Дубаї перед роботою у новому проєкті. Очікуючи на свій рейс, Мішина почула перші вибухи. Але прийняла їх за навчання і спокійно чекала далі.

«Наш рейс не скасували, сказали чекати, тож усі люди сиділи, чекали. Через деякий час я почула вибух десь здалеку. Що я можу подумати? Можливо, якісь вчення. Ще через якийсь час я почула знову вибух. Вибухи стали частішими, вибігли працівники аеропорту та сказали, що термінова евакуація. Всі люди просто кинулися у двері. Я завмерла, у мене був такий жах, невже це сталося. Ми побігли до виходу і просто бігли дорогою. Це був неймовірний холод, було страшно, машини не зупинялися. Усі просто бігли дорогою, не розуміли, що трапилося, вибухи лунали ззаду», – розповіла Мішина в інтерв’ю Аліні Доротюк на YouTube.

З аеропорту вона повернулася до Києва, намагалася заспокоїти 10-річного сина. З новин Ксенія дізналася, що почалася війна і в той же час виїхала до Буковеля. Деякий час була там, а потім вирушила до Бельгії. Там у неї заздалегідь були заплановані зйомки в міжнародному проєкті.

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