Триває 93-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Про Україну говорять в усіх країнах та на всіх масштабних заходах. Рятівники в Україні допомагають не тільки людям, а й щодня рятують наших домашніх улюбленців. А жахлива війна згуртувала українців перед російською загрозою, як ніколи. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, які відбулися за цей час, у 6 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Більше трьох місяців триває війна через повномасштабне вторгнення росії в Україну. путін із посіпаками змогли згуртувати українців по всьому світу проти себе, й кожен робить щось для перемоги.

Що буде у 6 випуску «Неймовірної правди про українців» від 27.05.2022:

Про нас говорять на масштабних заходах. наші актори, спортсмени, співаки та просто знаменитості постійно звертаються до суспільства. Хто із спортсменів, артистів та знаменитостей говорить про Україну у світі, ― у новому випуску «Неймовірної правди про українців».

Чиї домівки знищили російські окупанти, як насправді поводилися «асвабадітелі» на території України? Хто з відомих людей, як і тисячі звичайних українців втратив рідний дім? Та що радять робити психологи, якщо через війну втратили домівку?

Для українців важливе кожне життя, ДСНС, ЗСУ, ТРО та волонтери рятують не тільки людей, а й наших домашніх улюбленців. Як від війни українські спецслужби рятують домашніх тварин ― у сюжеті нового випуску.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило українців зібратися та стати на захист Батьківщини та допомогу звичайним українцям. Як жахлива війна об’єднала українців для захисту Батьківщини?

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 27.05.2022 Неймовірна правда про українців випуск від 27.05.2022 - анонс 6 випуску про видатні вчинки українців. Як українці об'єдналися перед обличчям жахливої війни із росією.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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