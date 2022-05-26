Ксенія Мішина знову почала спілкуватися з Олександром Еллертом: відео в інтерв'ю

Українська актриса та суддя шоу «Україна має талант» Ксенія Мішина дала нове інтерв’ю Аліні Доротюк, у якому зізналася, що відновила спілкування з екс-коханим Олександром Еллертом, якого обрала у першому сезоні реаліті «Холостячка».

Фото – https://www.instagram.com/misha.k.ua/

Нагадаємо, що влітку минулого року пара оголосила про розлучення. Вони якийсь час не підтримували зв’язок, а 24 лютого, коли рф розпочала повномасштабну війну проти України, актриса вирішила відпустити всі образи та почати спілкуватися з Еллертом. Проте про їхнє возз’єднання як пари не йдеться.

«Звісно, ​​у перший день війни: “Де ви, що ви?” Всі забули! У такі моменти весь біль здається якимсь дурним, і насамперед питаєш: “Як ти там?” “Ти живий?” “Що ти там робиш?” Щоб кожен був здоровим, живим», — поділилася Мишина.

Також Ксенія засвітила на безіменному пальці правої руки обручку, ту саму, яку подарував їй Еллерт у фіналі «Холостячки».

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