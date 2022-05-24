Яна Брензей відверто розповіла про цілодобову роботу в телемарафоні новин

Яна Брензей, ведуча «Вікна-новини» на СТБ, одна з тих, хто тримає інформаційний фронт із перших днів війни. На час війни її домом, як і для багатьох інших співробітників марафону, стала робота. Сон, написання новин та включення в ефір – усе відбувалось у бомбосховищі.

Та попри банальні незручності, стрес, страх і небезпеку, Яна, як і ті, хто зараз залишається з українцями на зв’язку, працюють, бо точно знають, для чого вони це роблять.

24 лютого я вела новини. І говорила в кадрі своїм ротом про те, що Росія напала на Україну. Телемарафон важливий тим, що це місце, де ви можете точно отримати перевірену, надійну інформацію. Зараз це дуже важливо. Тому що, повірте, інформаційна війна – не менш критично важлива для перемоги.

Ти не розумієш, де на роботі готувати їжу, де на роботі спати, як на роботу привезти шампунь і гель для душу. До цього, спати в бомбосховищі, життя мене не готувало.

Якщо ти зараз скажеш «пробачте, я маю звертати лавочку», то люди не отримують можливо життєво необхідну для них інформацію. Я маю працювати, маю розповідати людям, що відбувається. Якщо ти знаєш, для чого ти це робиш, то у яких умовах це відбувається – вторинно.

Про неймовірних українців, які щодня наближають нашу перемогу над російськими окупантами дивіться в проєкті «Неймовірна правда про українців» о 19-45 щоп’ятниці на СТБ.

Video: Яна Брензей про цілодобову роботу в телемарафоні новин: «Ти не розумієш, де на роботі готувати їжу, де на роботі спати, як на роботу привезти шампунь і гель для душу» Ведуча Вікна-новини Яна Брензей розповіла про те, як телеведучим працювати на цілодобовому марафоні новин в Україні та що вона була в ефірі, коли 24 лютого напала росія

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