Наталія Лебердюк та Денис Матросов розповіли про Ірпінь

Минулої осені вся країна об’єдналася на СТБ у гордості за неймовірні таланти України, які своїми вміннями дарують надію на світле майбутнє. Як же склалося життя учасників шоу «Україна має талант» після проєкту? Та як кожен із них протягом цих місяців допомагає країні вистояти проти російської агресії?

Суперфіналісти «Україна має талант» Наталя Лебердюк та Денис Матросов, які виступали із театром світла, самі з Ірпеня. Ведучому Григорію Решетніку учасники розповіли, що Наталі вдалось виїхати звідти в перший же тиждень війни. А от Денис залишався там аж до 7 березня: жив у бомбосховищі без будь-яких комунікацій, світло зробив зі свого світлодіодного костюму й щоразу бігав додому варити їжу для сусідів у бункері.

Про те, як застала їх війна та чим зараз вони допомагають країні, Наталя та Денис розповіли в бесіді із Григорієм Решетніком.

Н: Коли війна почалась, я була в Ірпені. У нас мав бути виступ 24 лютого, до якого ми готувалися цілу ніч. Вранці я приїхала додому зібратися на роботу. Вибухи було чутно вже о 6 ранку. Вікна моєї квартири виходять у сторону Бучі, Гостомелю. Тому я бачила все, що там горіло та туди прилітало. Стояла дивилась у це вікно, але не могла повірити, що на нашій землі це відбувається.

Н: Я зателефонувала Денісу, сказала «мабуть, розпочалась війна». Він запропонував не поїхати на роботу. Але я була наполегливою. Ми місяць до нього готувались, мали малювати якраз про майбутнє нашої землі. І це мала стати одна з найкращих наших робіт. Ми сіли в машину, але на виїзді з Ірпеня нам дали відбій. І ми повернулись додому.

Н: Пізніше брат поїхав за батьками, які живуть у Бучі, і сказав що в мене є 20 хвилин на збори. Я не можу сказати, що я довго думала. Узяла кофту, кота та й поїхала. Місце в машині було, ми могли забрати Дениса, але я не змогла до нього додзвонитися. Я дзвонила йому цілу ніч, поки ми їхали.

Денису же виїхати так швидко не вдалось. У їхню сторону почали прилітати один за одним снаряди. Один – потрапив у його будинок. Інший – обірвав у місті комунікацію і зв’язок після цього пропав. З того часу два тижні Денис провів у бомбосховищі разом з іншими сусідами.

Д: Я був вдома, коли російські танки почали просуватися. Перший снаряд влучив саме в мій будинок. Потрапив у 7 поверх, загорілась квартира, але, на щастя, людей у ній не було. Фізично та морально я не міг залишатися у квартирі. Поруч був бункер побудований ще за часів СССР. Там знаходилось десь до 200 людей. Але він був без будь-яких комунікацій та світла. На щастя, в одній із наших шоу програм були костюми зі світлодіодними стрічками. З його допомогою я освітлив бункер. Потім мене призначили головним: я відповідав за їжу, бігав до будинку варити їжу на газі. До нас постійно приїжджали евакуаційні автобуси, але я залишався до самого кінця. На ранок 7 березня хлопці з тероборони наполягли на тому, аби я виїхав: «Якщо хочеш залишитися живим, маєш виїхати сьогодні». Я виїхав з Ірпеня, у Київській області з’явився зв’язок і я мав змогу зателефонувати Наталі.

Н: Ми телефонували йому кожні півгодини з усіх телефонів, хоча розуміли, якщо він не відповідає на один, то й на інші не відповість. У мене в сім’ї Дениса сприймають як свого. Інколи в голову приходили різні думки. Ти ж бачиш ці новини, що там відбувалось. І вранці 7 чи 8 березня Дьоня пише мені «я живий». Це було таке щастя!

Наталя зізнається, що Денис став для неї справжнім героєм. Він не просто друг, він уже частина її родини, з яким вона знайома та творить 12 років. Тому без сліз не може згадувати про тижні, коли не могла до нього додзвонитися й сильно радіє, що нарешті вони всі разом.

Н: Денис – мій супергерой! Він вивіз наші світові полотна. Це двухметровий тубус. Він вивіз полотна, сценічний костюм, але не вивозив свої особисті речі.

Н: Ми зараз у безпеці, у Чернівецькій області. Але я б уже поверталась. Чесно кажу. Мій дім – моє місце сили. У мене 17-поверховий будинок. Він вище ніж інші й одразу виділяється. По ньому звичайно стріляли. Чи витримає конструкція – покаже експертиза.

Григорій Решетнік зізнається, розмова була довгою та важкою. Про те, що з ними відбувалося, він знав особисто й сильно переживав за життя Наталі та Дениса з перших днів війни.

Я знав, що в них зовсім не проста історія, тому що Наталя та Денис жили в Ірпені. І я дуже щасливий від того що, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Київську область звільнили. Що наші талановиті учасники врятувались, живі та в безпеці. Уся Україна досі пам’ятає їхні виступи, історію про Чорнобиль, про розлучення батьків. Сьогодні ці виступи набирають новий зміст, таке враження, що вони звертались до минулого та передбачали трагічне майбутнє.

У мене самого батьки з Миколаєва. Вони просиділи в підвалі 2 тижні. До останнього сподівалися, що залишаться там. Але коли снаряди почали прилітати в 100 метрах, ми прийняли рішення евакуювати їх. Було дуже складно.

І попри нинішню складну ситуацію Наталя та Денис беруть участь у благодійних концертах і тим самим морально та матеріально підтримують нашу країну. На кастингах вони були дуже скромні. Та після розмови я зрозумів, що вони можуть говорити не лише світлом, а й душею, серцями та своїми усмішками, – ділиться враженнями після розмови Григорій Решетнік.

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