Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 25 травня 2022 року. Як правильно провести середу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 25 травня 2022 року від експертів СТБ.

Овен

У цей день хтось наполегливо домагатиметься вашої уваги. І якщо вже ви її подаруєте, постарайтеся вникнути в суть питання, інакше можете втратити своє обличчя.

Телець

Настав час щось змінювати у своєму житті. Причому 25 травня ваші рішення виявляться доленосними, а кроки ― правильними. Не бійтеся запитати себе, чого ж ви хочете насправді.

Близнюки

Вас хтось захоче збити зі шляху цього дяя. Важливо не піддаватися на провокації, а строго діяти за власним планом.

Рак

Вам багато чого потрібно буде встигнути в цей день. Починайте з власних завдань. Ваш альтруїзм 25 травня може зіграти на руку комусь із вашого оточення, але точно не вам.

Лев

У цей день вам необхідно буде поставити когось на місце. Тільки робіть це максимально витончено. Що складніше ви будете висловлюватися, то ефектнішим буде результат.

Діва

Вам зірки пророкують цікаве спілкування. Причому навіть якщо спочатку ви не будете налаштовані на бесіду, у результаті вас все одно втягнуть у неї ― і недарма.

Терези

Вас чекає бурхливий день ― як у плані справ, так і емоцій. Насолоджуйтесь багатством життєвих барв. Дуже скоро доведеться зайнятися якоюсь рутиною.

Скорпіон

Цей день буде для вас показовим: ви зможете побачити, хто вам друг, а хто ― просто приятель. Робіть висновки відразу, поки свіжі емоції.

Стрілець

Вас чекає непростий день. Зробити все, певно, не вийде. Але постаратися викластися по максимуму варто. Якщо проігнорувати цю пораду зірок, можна загрузнути в рутині.

Козеріг

Цього дня ви зможете, нарешті, розгледіти істину. Зірки кажуть, що щось давно ховалось від вас. 25 травня будьте уважні і не ігноруйте інтуїції.

Водолій

Нехай вас не бентежить відсутність розуміння між вами і вашими колегами. Стійте на своєму. Зрештою ваша думка буде прийнята ― не як єдино правильна, але як альтернативна.

Риби

Вам гостро потрібен відпочинок. Зірки вже не просто рекомендують, а кричать про це. Якщо немає можливості вирушити кудись далеко і надовго, зробіть хоча б невелику перерву для себе.

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